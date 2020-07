Vili Fualaau: ¿dónde está hoy el ex marido de Mary Kay Letourneau?

Mary Kay Letourneau, una ex maestra de Seattle de escuela primaria que cumplió condena en prisión después de admitir haber agredido sexualmente a su estudiante de 12 años, Vili Fualaau, murió el 6 de julio de 2020, informó KING 5 News. Letourneau tenía 58 años.

Estuvo en prisión después de ser condenada por violación infantil y luego se casó con Fualaau.

Letourneau tenía 34 años y estaba casada con cuatro hijos cuando Fualaau se convirtió en su estudiante en la escuela primaria Shorewood. Detalles aquí. Después de ser liberada de la prisión en agosto de 2004, Fualaau, que entonces tenía 21 años, solicitó al tribunal levantar la orden que prohibía el contacto entre ellos. Letourneau se declaró culpable de dos cargos de violación infantil en segundo grado y cumplió 7 años y medio de prisión.

“Los dos quieren estar juntos”, dijo un amigo de Letourneau a People en 1998. “Están unidos como imanes”. La controvertida pareja, que se casó el 21 de mayo de 2005, en la bodega Columbia Winery en Woodinville, Washington, dio la bienvenida a dos hijas durante su relación: Audrey y Georgia.

Fualaau tenía solo 14 años cuando se convirtió en padre. Dio la bienvenida a su segunda hija con Letourneau mientras ella todavía estaba en prisión. Durante este tiempo, la madre de Fualaau, Soona, ayudó a cuidar a sus hijos.

En 2017, después de una década de matrimonio, Fualaau solicitó la separación legal de Letourneau, y su divorcio finalizó a principios de este año. Una fuente le dijo a People en mayo: “[Fualaau está] comenzando a tener alguna perspectiva. Ahora ve las cosas con claridad y se da cuenta de que esta no era una relación saludable desde el principio”.

Esto es lo que Fualaau, de 37 años, ha estado haciendo desde que se separó de Letourneau:

Fualaau trabajó como DJ hasta 2018, cuando fue acusado de un DUI

Fualaau comenzó a seguir una carrera como DJ profesional mientras aún estaba casado con Letourneau. Conocido como DJ Headline, Fualaau solía presentarse regularmente y publicar sobre sus conciertos profesionales en su página oficial de Facebook. Sin embargo, Fualauu no se ha actualizado ni publicado en su página de DJ desde 2018.

El mismo año, Fualaau fue acusado de conducir bajo la influencia. Un oficial del Sheriff del condado de King le dijo al Daily Mail que fue citado después de estrellar su Mercury Mountainer 2002 en tres autos justo antes de la medianoche del 2 de febrero de 2018, mientras conducía por Burien, Washington.

Según TMZ, los fiscales dijeron que su contenido de alcohol en sangre era de 0.08%, el nivel mínimo para DUI, pero que Fualaau también tenía THC en su sangre.

Sus hijas con Letourneau, Audrey y Georgia, ya son grandes

La hija mayor de Letourneau y Fualaau, Audrey, de 22 años, estudió en Highline College, mientras que su hermana, Georgia, de 21 años, tiene una relación con su novio Josiah Santos, según sus páginas de Facebook. Después de la separación de Fualaau y Letourneau, ambos permanecieron activos en la vida de los niños.

Audrey y Georgia asistieron a la escuela en el mismo distrito donde su madre una vez enseñó. Sin embargo, Letourneau le dijo a Barbara Walters en 2015 que el escándalo de sus padres nunca fue un gran problema para ellos.

Nunca hubo una charla sentada, “ahora es el momento en que vamos a hablar con nuestros hijos sobre esto”. Parecían saberlo ya … porque crecieron con eso. … Nunca ha habido un “Wow, mejor lo explicamos”.

Fualaau estaba al lado de Letourneau cuando murió de cáncer en estadio 4

El viejo amigo y abogado de Letourneau, David Gehrke, le dijo a King 5 que le habían diagnosticado cáncer en etapa 4.

Según TMZ, Letourneau había estado en cuidados paliativos durante el último mes y, a pesar de su separación, Fualaau permaneció a su lado hasta el final.

Faulaau y las familias Letourneau publicaron una declaración conjunta a la periodista Danielle Bacher el martes:

Nos entristece profundamente compartir la muy difícil noticia de que nuestra amada Mary falleció pacíficamente el 6 de julio de 2020 después de una batalla de seis meses desde que le diagnosticaron cáncer en etapa IV o metastásico. Mary luchó incansablemente contra esta terrible enfermedad. Es en ese espíritu que pedimos privacidad y respeto por nuestro deseo de centrarnos en el camino a seguir para todos los que formamos la familia colectiva de Mary. Pedimos que se respeten nuestros límites y nuestra necesidad de privacidad con continua amabilidad y comprensión”. Detalles aquí.

