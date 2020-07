“Mucho mucho amor: La leyenda de Walter Mercado”: ¿Dónde verlo?

Ya se estrenó “Mucho mucho amor: La leyenda de Walter Mercado” el documental de Netflix sobre la vida y legado del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado.

Su estilo, su mensaje, su carisma se vieron homenajeados en este documental que ya está disponible en esta plataforma de “streaming”. Aquí puedes entrar a Netflix para abrir una cuenta que ofrece una prueba de 30 días gratuita. Así poder conocer la vida del astrólogo más famoso del mundo.

Como reporta CNET tres jóvenes inspirados por la fascinación que el astrólogo despertaba en sus abuelas, se dedicaron a la tarea de reconstruir su vida para traer su mística y mensaje de nuevo a la pantalla.

Cristina Costantini y Kareem Tabsch son los directores y Alex Fumero el productor. Como decíamos cada uno creció viendo a Walter junto a sus abuelas para escuchar los horóscopos de la tarde narrados por Walter Mercado.

“Los tres nos criamos viendo a Walter con las abuelas. De cierta manera empieza en nuestra niñez, la fascinación con este mago que se aparecía en el televisor todos los días. Como adultos, nos dimos cuenta del impacto que tuvo, sobre todo en la televisión latinoamericana. Cuando conocí a Kareem, lo primero que hablamos fue de Walter. Él iba a ir a una venta de capas y le pregunté si le gustaría hacer un documental sobre Walter Mercado. Y le dije que me ofrecía como productor y cuando cuadramos la primera llamada, 30 minutos antes me llamó Cristina, con quien yo ya había trabajado, y me dijo que sabía que estaba obsesionado con Walter y que ella quería hacer una película sobre él. Así que hablamos por teléfono”, aseguró Alex Fumero en entrevista con CNN.

La historia de una leyenda

Si hay alguien que definió por décadas la televisión hispana en Estados Unidos ese fue Walter Mercado, el actor y bailarín puertorriqueño convertido en astrólogo que se hizo famoso por desear, repartir y compartir amor a manera de horóscopos y buenos augurios montado en un sillón imponente, vistiendo capas estrafalarias y joyas deslumbrantes: una escena del otro mundo y una cita infaltable para millones a diario.

Como reporta CNET el segmento televisivo de Walter Mercado llegó a verse por 120 millones de televidentes diariamente, durante más de 30 años.

Y cómo olvidar su frase célebre: “Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo, mucho, mucho, mucho … amor.”

Cuándo murió Walter Mercado?

Walter Mercado, falleció en noviembre de 2019 a los 88 años, aunque su edad fue siempre un misterio, pudo conocerse ya al final de su larga vida.

Costantini y Tabsch terminaron de grabar el 1 de noviembre de 2019. Curiosamente Walter falleció al día siguiente, en el Día de Muertos.

La conexión entre los tres creadores y desarrolladores del documental nació de la admiración por el personaje de Walter Mercado que todos profesaban y que viene de su crianza.

Costantini, Tabsch y Fumero se juntaron a través de una teleconferencia en el 2017 para discutir los pormenores de una posible colaboración. Dos años después, los tres en el Festival de Sundance presentaron el producto final con coloridas capas a la Walter Mercado.

Este es el trailer del documental:

Con humanidad y respeto, se narra la vida de Walter Mercado Salinas, quien nació en Ponce, Puerto Rico, un 9 de marzo de 1932. Se aborda el tema de su debut en el medio artístico y cómo fue que inició dando horóscopos en su natal Puerto Rico. Walter Mercado rompió esquemas y nunca le importó lo que la gente dijera o pensara de él. Siempre evadió el tema de la sexualidad e incluso aseguró que “soy como Dorian Grey”.

Este recuento emotivo narra la vida de Mercado, desde su infancia en Ponce, Puerto Rico, hasta prácticamente el final de su vida, cuando en agosto de 2019, con una salud ya muy frágil, viajó hasta Miami para asistir a la inauguración de “Mucho Mucho Amor: 50 años de Walter Mercado, una exhibición organizada por el Museo de Historia de Miami para celebrar sus 50 años en la televisión.

Como reporta CNN Costantini y Tabsch estuvieron ahí para capturar el ambiente de su última aparición pública, rodeado de fans ansiosos por hacerse una selfie con él y periodistas haciendo fila para entrevistar a la leyenda.

Ni edad, ni género

Hasta el famoso Jorge Ramos intentó desvelar el misterio de su edad: “¿87? ¿Puedo decir tu edad?”, le pregunta Ramos, a lo cual Walter responde, sin inmutarse: “entre 50 y la muerte”.

Costantini y Tabash emplearon 96 minutos para contar la historia de un ser complejo que iba a adelante de su época y que se negó a ser encasillado en una definición específica de género. Mercado nunca habló públicamente sobre su sexualidad y aunque los cineastas lo presionan –varias veces, de hecho– para abordar el tema, Mercado siempre se salió por la tangente hablando de dioses y conexiones místicas con la naturaleza.

Como reporta Los Ángeles Times Walter Mercado nunca marchó en los desfiles gay, ni fue por la vida ondeando la bandera del arcoíris, pero supo estar frente a las cámaras de la televisión nacional vistiendo capas con lentejuelas, despampanantes joyas, mucho maquillaje y copete.

Daba igual la forma en que se autodenominara en el terreno sexual. “Hace treinta años Walter hablaba de cómo el futuro no iba a ser femenino y masculino. Que el futuro no sería binario”, dice Tabsch.

“Nos decía que tenía relaciones con estrellas y planetas”, asegura Fumero, quien matiza que Walter Mercado no se identificaba como heterosexual, sin más.

Walter nunca cedió ni admitió. A fin de cuentas, habiendo nacido en 1932 y crecido en un lugar –y una época– en que la gente simplemente no hablaba en público sobre su sexualidad, discutir el tema no era lo acostumbrado.

Admiración de grandes figuras

De acuerdo con Netflix, “Walter llegó a más de 120 millones de espectadores en su apogeo, cautivando al mundo con sus capas de lentejuelas, su joyería de mago oriental y sus horóscopos que difundían un mensaje de amor y fe a sus devotos seguidores”.

Los actores Eugenio Derbez y Lin-Manuel Miranda aparecen en este documental. Eugenio habla de cómo fue que se basó en Mercado para crear al personaje “Julio Esteban” quien daba los horóscopos en el programa “Al derecho y al Derbez”. Por su parte, Lin-Manuel Miranda le expresó en persona la admiración que sentía por él, e incluso, le contó cómo de chico, se sentaba con su abuela a escuchar los horóscopos.

También hay otros personajes que le abrieron paso a la fama, hasta esos indeseables “socios” que lo traicionaron hasta robarle su nombre y apellido –literalmente y lo hicieron sufrir amargamente.

Hay muchas escenas que conmueven pues en el fondo se revela es la vida de un ser que usó la astrología para motivar a las personas e incluso se autodefine como “un adivino, pero no me gusta saber mi futuro, solo quiero disfrutar cada momento de mi vida”.

“Mucho Mucho Amor” es la relación que los cineastas llegaron a trabar con Walter Mercado. En una entrevista, visiblemente conmovida, Costantini recuerda los últimos días de grabación: “Cuando empezamos a filmar esto, él era como un ícono de nuestra infancia; algo que nos recordaba a nuestras familias, pero en dos años nos volvimos muy cercanos; Walter se volvió como un tío-abuelo, un tío raro, fabuloso, para nosotros”. Esta relación se hizo tan estrecha, que Kareem y Fumero estuvieron entre los portadores del féretro en el funeral de Walter.

“Mucho Mucho Amor” está dedicado a las abuelitas de los creadores y a las abuelitas de todo el mundo. “Dio esperanza en sus vidas a muchos latinos de Estados Unidos”, asegura Tabsch.