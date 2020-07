Top 5 Últimas Noticias Julio 8 de 2020

Los Estados Unidos sobrepasaron hoy los tres millones de casos de Coronavirus, exactamente 3,097,084. Se reportaron más de 44.953 nuevos casos y 325 nuevas muertes según datos de la Universidad Johns Hopkins. Los totales incluyen casos de los 50 estados, el Distrito de Columbia y otros territorios de EE. UU., así como casos repatriados.

Aunque la Corte Suprema estadounidense bloqueó el 18 de junio la petición del presidente Trump para terminar la protección para los “dreamers”, esta semana, el presidente presentará nuevos argumentos. El programa protege más de 600,000 jóvenes que llegaron sin papeles junto a sus padres cuando eran niños. Qué sucederá ahora?. Más información aquí.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, luego de dar negativo en la prueba de coronavirus, un paso que debía tomar antes de viajar a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump el miércoles, se embarcó en un vuelo comercial para llegar a su estibo como cualquier civil. El presidente, quien dice que los aviones presidenciales privados son las trampas de la “élite neoliberal”, incluso tendrá que hacer una escala. “No hay vuelos directos desde la Ciudad de México a Washington”, dijo López Obrador, la semana pasada, durante su conferencia de prensa diaria. “Pero podemos hacer una conexión y llegar a Washington un día antes de la reunión que tenemos”. El itinerario se cumplió y mañana se dará el encuentro. Detalles abajo.

ICE anunció que los estudiantes internacionales podrían ser deportados si su universidad pasa a la enseñanza on-line. De acuerdo con ICE, si los alumnos no pueden transferirse a una institución que ofrezca clases presenciales, deberán abandonar Estados Unidos. Qué consecuencias puede tener esto?

Por primera vez en 16 años un opositor se perfila como nuevo presidente de República Dominicana. “Ganamos, hoy ganamos”, expresó Luis Abinader, el empresario de 52 años perteneciente al Partido Revolucionario Moderno, quien asumirá la presidencia el próximo 16 de agosto. El desarrollo de la noticia a continuación.

En la costa Atlántica colombiana una gran explosión se presentó este lunes después de las 8 de la mañana, mientras decenas de personas sacaban pimpinas de gasolina de un camión cisterna que se estrelló y quedó volcado en una vía cerca a Pueblo Viejo en Magdalena. Son tantos los quemados que ha tenido que ser evacuados a otras ciudades para tratamiento. Los muertos superan la decena.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

1. Trump sigue con su decisión de volver a terminar con DACA habla de expedir una nueva orden ejecutiva esta semana

Esta semana el presidente Trump intentará de nuevo terminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) luego de que el Tribunal Supremo rechazara a finales de junio su primer intento de cancelar este programa que protege de la deportación a unos 650.000 jóvenes inmigrantes.

El Tribunal Supremo consideró en un primer momento que los argumentos expuestos por la Casa Blanca no eran justificación suficiente para poner fin al programa, pero ahora, el presidente presentará nuevos documentos para demostrar que el programa es ilegal.

El Presidente consideró la decisión un “castigo” pero había asegurado que no se perdió ni se gano nada. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, declaró que el presidente estaba preparando una acción ejecutiva sobre temas de inmigración, aunque no ofreció detalles. Ver Infobae

2. AMLO se hizo prueba de Coronavirus antes de poder viajar a reunión con Trump este martes se embarcó en un vuelo comercial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se dio negativo a la prueba de coronavirus que se realizó antes de viajar a Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump para celebrar un nuevo acuerdo comercial en América del Norte.

“Ya me hice la prueba del Covid-19. Me la hice porque voy a viajar y voy a actuar con responsabilidad y afortunadamente no tengo este virus”, dijo antes de viajar. Además, expresó que estaba preparado para tener otra prueba en los Estados Unidos si fuera necesario.

En la mañana del miércoles, el primer mandatario mexicano depositará ofrendas ante el monumento a Abraham Lincoln y el monumento al Benemérito de las Américas, Benito Juárez. Por la tarde, López Obrador se trasladará a la Casa Blanca. Este viaje ha sido duramente criticado y será el primer viaje de AMLO fuera de México desde que asumió el cargo. Ver aquí más detalles.

3. ICE hace regresar a estudiantes internacionales a sus países de origen si sus centros estudiantiles dictarán las clases por internet

Miles de estudiantes extranjeros en Estados Unidos recibieron una inesperada noticia. Para impedir que la pandemia atrasara las jornadas educativas, varias universidades decidieron dar sus clases de forma virtual, sin embargo, La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) dijo que aquellos estudiantes que no tomen clases presenciales, deberán salir del país o pueden ser deportados.

El Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) será modificado y una nueva regla será publicada en el Registro Federal. La regla afectará a aquellos alumnos extranjeros que toman cursos en línea durante el semestre de otoño del 2020.

Además, El Departamento de Estado “no otorgará visas a los estudiantes matriculados en escuelas y/o programas que estén completamente en línea durante el semestre de otoño” y que la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo “no permitirá que estos estudiantes ingresen a Estados Unidos”.

El reportaje completo en Univisión Noticias aquí:

EEUU no permitirá la permanencia de estudiantes extranjeros si sus clases pasan a ser en líneaLa administración del presidente Donald Trump anunció este lunes cambios a los programas de visas tipo F y M para estudiantes internacionales y les cierra la puerta a aquellos que, debido a la pandemia de coronavirus, se han visto obligados a tomar la totalidad de sus cursos on-line.

4. Elecciones en República Dominicana

Luis Abinader, candidato del socialdemócrata Partido Revolucionario Moderno, ganó las elecciones presidenciales celebradas el domingo luego de haber alcanzado un 52,3% de los votos con más del 94% de los votos computados.

“Nunca olvidaremos a quienes le debemos esta victoria. Se la debemos a ustedes, el pueblo dominicano. Por eso esta noche ganamos todos”, festejó Abinader frente a decenas de partidarios en su comando de campaña en Santo Domingo.

Abinader asumirá la presidencia el próximo 16 de agosto, con lo que pondrá fin a 16 años del centroizquierdista Partido de la Liberación Dominicana. Unos 7,5 millones de dominicanos estaban convocados a elegir presidente, vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes en el Parlamento Centroamericano. Más aquí.

5.Explosión de un camión cisterna con combustible en Colombia causa 11 muertos y múltiples heridos, más de 60 quemados

Luego de que un camión cisterna se accidentara en la vía que comunica a Barranquilla a Ciénaga, decenas de personas acudieron con recipientes para sacar el combustible del vehículo. En video quedó captado el momento en el que de forma inesperada el camión explota con decenas de personas alrededor. Ver aqui.

El conductor explicó que minutos después del accidente llegó la Policía y también empezaron a llegar los habitantes de la zona. “Les indiqué que era muy riesgoso porque podía explotar. La Policía intentó apartarlos, pero se pusieron agresivos y no quisieron acatar las órdenes. Una persona intentó remover la batería y eso ocasionó el incendio”.

Los heridos tuvieron que ser trasladados a diferentes hospitales de la zona, la mayoría con con quemaduras de segundo y tercer grado. Hay personas con heridas que superan el 80 % y 90 % de quemaduras en todo su cuerpo.

Aquí el video con más detalles publicado por Al Rojo Vivo:

En video: Personas mueren calcinadas tras explosión de camión cisterna | Al Rojo Vivo | TelemundoVideo oficial de Al Rojo Vivo. Fuertes imágenes enseñan cómo varias personas que robaban combustible de un camión mueren calcinadas tras la explosión del vehículo.