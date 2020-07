Murió el cantante Bill Mack tras contagiarse de COVID-19: ¿cuántos años tenía?

Bill Mack, el ícono de la música country nacida en Texas, murió a la edad de 91 años, después de una batalla contra el COVID-19. Mack tuvo tres hijos: Misty Dawn, Billy Mack III y Sunday Renee, junto a su esposa, Cynthia. Mack tenía otra hija, Debbie, de una relación anterior. Mack era oriundo de Shamrock, Texas.

Hay una calle de Bill Mack en su ciudad natal que lo honra.

El hijo de Mack, Bill Mack III, dio la triste noticia a través de su Twitter la mañana del 31 de julio.

“Me entristece mucho decirles que mi papá falleció temprano esta mañana debido al COVID-19 con condiciones subyacentes. Fue un padre increíble, abuelo, bisabuelo y esposo de mi madre. Tengo la suerte de haber tenido no solo un gran padre, sino también mi mejor amigo. Corazón roto”, comentó en su red social Bill.

Quizás la canción más famosa de Mack fue “Blue”, que fue grabada por LeAnn Rimes y lo vio recoger un premio Grammy a la mejor canción country en 1997. Mack escribió y grabó la canción originalmente en 1959.

La canción de Mack “Drinking Champagne”, fue grabada por Cal Smith y George Strait. En 1999, Mack fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country de Texas. En 2014, Mack fue incluido en la Asociación de Compositores de la Herencia de Texas. Un artículo sobre Mack en el sitio web de la asociación se refiere a él por sus diversos apodos que incluían, “el Sr. DJ USA” y “DJ country número uno de Texas”. La biografía agrega que Mack es miembro del Salón de la Fama DJ de Country Music en Nashville”.

En un momento, el programa de radio de música country de Mack se distribuyó a 800 estaciones.

Además de ser compositor, Mack era conocido por sus diversos programas de radio de música country que se transmitían desde Fort Worth, Texas, donde se encontraba. El primer momento de Mack en la radio se produjo, según un perfil en línea, a principios de la década de 1950, cuando presentó The Big Six Jamoreer en Wichita Falls, Texas.

Un perfil de Mack en Overdrive Online comienza con las palabras: “Nadie en la transmisión tiene una voz más reconocible que el presentador de Overdrive Top Ten Countdown Bill Mack”.

Mack fue el presentador de The Country Roads Show, y más tarde en Country Crossroads y Overdrive Top Ten Countdown, distribuidos a nivel nacional. El hijo de Mack, Billy Mack III, presenta su propio programa en 92.1 Hank FM en Fort Worth, Texas. Mack renunció a su papel con Sirius XM en 2011.

Según la página de Facebook de Mack, se graduó de la Universidad West Texas A&M.



Mack publicó una autobiografía titulada Los recuerdos de Bill Mack de las trincheras de la radiodifusión, en 2004. Una biografía anterior, Spins and Needles, se publicó en 1970 y ahora está agotada.

En 2016, Mack sufrió una tragedia cuando su bisnieta, Keira Adkison, fue la única sobreviviente de un horrible accidente automovilístico en Grand Prairie, Texas. En el accidente murió la madre de Adkison, así como los abuelos de la niña pequeña. Mack fue citado por el Star-Telegram de Fort Worth diciendo en ese momento: “La pequeña Keira recién está comenzando en la vida, y ahora está comenzando sin su madre y esos abuelos. La gente en el camión, están bien. Pero pienso en todos los camioneros que llamarían y me dirían cuán preocupados estaban por algo que sucediera en el camino”.

