Murió actor de Pasión de gavilanes: ¿cómo murió Raúl Gutiérrez?

El mundo del entretenimiento está de luto, esta vez, tras conocerse la noticia del fallecimiento del actor Raúl Gutiérrez, a la edad de 64 años.

El histrión, reconocido por ser una de las figuras más sobresalientes de la televisión colombiana, participó en decenas de proyectos a lo largo de su carrera artística, y entre los más memorables estan sus personajes en telenovelas de renombre internacional como Pasión de gavilanes y la Mujer en el espejo.

La Asociación Colombiana de Actores fue la encargada de confirmar la noticia, tras compartir un mensaje en sus redes sociales, donde mencionó que el artista falleció el fin de semana.

“Hoy nos despedimos de nuestro colega y amigo Raúl Gutiérrez. Le recordaremos por siempre. Un abrazo fraterno de ACA y la comunidad de actores y actrices de Colombia para su familia y amigos”, dijeron en Twitter.

El periódico El Tiempo destacó que además de haber brillado en la pantalla chica, Gutiérrez tambien consolidó una amplia carrera en radio, teatro y el mundo del doblaje.

El medio colombiano comentó que Gutiérrez murió tras una larga enfermedad terminal que padecía.

Raúl Gutiérrez fue un caballero. Excelente compañero, generoso en cada escena, buen conversador y la mancuerna perfecta para la rumba. Fue un honor trabajar a su lado y un lujo ver su transformación en cada papel que realizó.

No habría Doña sin Pernalete.

Los seguidores del actor y sus proyectos en Telemundo, lo recuerdan por el papel de Cayetano Romero, en la Mujer en el espejo, quien era mano derecha de Bárbara Montesinos, interpretada por Gabriela Vergara.

Otra de las telenovelas que lo catapultó a la fama fuera de su nata Colombia, fue Doña Bárbara, donde compartió créditos junto a Edith González.

Christian Meir, con quien actuó en la citada telenovela, lamentó la pérdida de quien fuera su amigo y compañero de rodaje y lo describió como un gran ser humano.

“Raúl Gutiérrez fue un caballero. Excelente compañero, generoso en cada escena, buen conversador y la mancuerna perfecta para la rumba. Fue un honor trabajar a su lado y un lujo ver su transformación en cada papel que realizó”, dijo el peruano, a través de un mensaje colgado en su Twitter. “No habría Doña sin Pernalete. Ahora están juntos”.

La actriz Katie Barberi se sumó a las muestras de dolor y dijo en su twitter: “Hay actores que igual no todos conocemos sus nombres, pero que sostienen carreras sólidas, interesantes y exitosas, y que ojalá generen el respeto por su carrera que el Sr. Raúl Gutiérrez generó. Que en paz descanse”.



