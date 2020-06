La Chilindrina revela que sí vivirá un amor con Édgar Vivar: ¡también quiere con Maribel Guardia!

En diciembre pasado se armó tremenda polémica, luego de que diferentes medios publicaran una fotografía en la que se apreciaba a María Antonieta de las Nieves, más conocida como la Chilindrina, dándole un besito en la boca a quien fuera su colega en El Chavo del 8, el actor Édgar Vivar.

Aunque en su momento corrió el rumor de que el actor de Don Barriga y la viuda del locutor Gabriel Fernández estarían viviendo un tórrido romance, de inmediato la mexicana salió a desmentirlo.

Pero esta vez ese posible amor que nunca se consolidó en la vida real, pudiera darse en la pantalla, ya que a la Chilindrina le propusieron un proyecto de cine, en el que viviría un amor intenso nada más ni nada menos que con su gran amigo del alma como su pareja.

Así lo reveló la estrella mexicana, a través del programa de televisión Ventaneando, donde dio detalles de la historia de amor que vivirá junto al tambien actor de Ñoño, pero aprovechó para aclarar una vez más que en la vida real son como hermanitos.

“Me llamaron para hacer una película, se trata de un asilo donde van muchos viejitos y una de las viejitas era yo, y mi esposo es Édgar Vivar, cosa que me hubiera encantado, porque nosotros nos llevamos muy bien, aunque no vayan a decir otra vez que andamos juntos o que él es mi novio, para nada”, dijo la legendaria estrella de Chespirito.

De las Nieves también se refirió a otra obra de teatro en la que está trabajando y aprovechó para hacerle un guiño directo a una de las mujeres más guapas del mundo del entretenimiento.

“Necesitamos una actriz chiquita, no muy fea, pero no de grandes sexualidades, y la otra tiene que ser todo lo contrario: una súper mujer, un cuero de mujer, así como lo es Maribel Guardia, y naturalmente va a haber un galán, que es increíble que se pelee por las dos: una super guapa y una regular que soy yo”, dijo con mucha gracia la actriz.

Tras la controversia desatada tras el beso que la estrella de Televisa le dio a su colega, en su momento ella salió a explicar la verdad.

“Lo conozco hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, más que un amigo toda la vida lo he sentido parte de mi familia”, dijo la actriz negando que el gesto haya sido de pareja sino de amor de hermanos y parientes y para rematar con su sentido del humor agregó: “nadie nos puede reclamar, estoy viuda y él soltero”.



A María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como 'La Chilindrina', le han vuelto la ganas de vivir, tras el triste fallecimiento de su esposo, por lo que la actriz celebró su cumpleaños con tremendo beso en la boca a #EdgarVivar… #MartesDeTVNotas https://t.co/LcH24hMnpA — @TVNotasmx (@TVNotasmx) January 7, 2020

A pesar de ello la estrella del Chavo del 8 confesó que el detalle de su amigo sí la tomó por sorpresa, pero lo recibió sin ninguna malicia.



“La verdad sí me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros”, dijo la estrella de la pantalla chica quien tiene ya 69 años.