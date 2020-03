¿Por qué creen que la Chilindrina está mal de la cabeza?: la actriz lo reveló

Han pasado ya más de cinco meses desde que María Antonieta de las Nieves, más conocida como la Chilindrina, tuvo que vivir uno de los momentos más terribles de su existencia, tras la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, con quien tuvo una relación de casi 50 años y la actriz hizo unas revelaciones sobre su marido que le arrugaron el corazoncito a más de uno.

María Antonieta de las Nieves aseguró que aunque ha tratado de irse reponiendo a la pena, siente que el famoso locutor no la abandona ni un solo momento, lo que incluso ha hecho que muchos pongan en duda su condición mental.

“Lo he sentido, ha estado todo el tiempo conmigo. La gente debe pensar que estoy loca, mis hijos ya se acostumbraron. Yo le hablo y siento que me contesta”, dijo la mexicana, en diálogo con el programa Ventaneando, enterneciendo a sus fans. “Tengo un leoncito que compré, porque él decíá que era un león, y le pongo la mano y siento que él me da la mano. A diario lo besuqueo por el teléfono. Él sabe qué desayuno, qué como, sabe todo… llevamos una relación tan bonita, aunque él esté allá y yo acá”,

La actriz reveló además que ya ha querido dejar el luto atrás, y retomar el control de su vida y de sus presentaciones.



“Ahora ya voy a trabajar, bendito sea Dios. Estoy muy contenta, me voy a Los Ángeles. Ya retomé la gira del adiós, esta vez sí es de verdad, después de cinco meses que estuve, no descansando, sino reponiéndome del golpe tan fuerte, pero ya voy a seguir adelante, si Dios quiere”, comentó la estrella de la serie El Chavo del 8, al tiempo que dio crédito al amor de su familia para poder salir adelante en medio de semejante dolor.

“He tenido mucho cariño. Mis hijos me quieren, mis nietos también, parte estuve en Mérida y parte estuve en la Ciudad de México y estoy mejor”, dijo la actriz.

Tras la muerte del que la Chilindrina llama el único hombre de su vida, la artista reveló que sus emociones fueron tan fuertes que al principio le costaba sacarlas.

“Todo el mundo puede llorar y todo el mundo puede gritar y yo no”, dijo la actriz, en diálogo con Un Nuevo Día. “Por qué me pasa eso, porque creo que este señor no me deja, no se ha ido, está conmigo”, agregó la mexicana, mientras señalaba una fotografía de su fallecido esposo.

“No he podido derramar una sola lágrima. Yo que voy al cine y lloro, que veo a un perrito maltratado y lloro… ahorita no, porque él no se ha ido, él está conmigo”, confesó María Antonieta. “En eso quedamos, muchos años nos lo decíamos: ‘el día que yo me vaya no te voy a dejar, voy a ser tu ángel de la guarda, cuidado con que te portes mal’. Siempre bromeábamos, y me pasó con mi mamá y ahora con mi marido”.