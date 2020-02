A 5 meses de enviudar Chilindrina revela si es o no novia de Édgar Vivar

En diciembre pasado empezó a circular la noticia de que María Antonieta de las Nieves, más conocida como la Chilindrina, estaría sosteniendo un romance con su compañero de El Chavo del 8, Édgar Vivar, quien daba vida al Señor Barriga, a solo unos meses de haber muerto el esposo de la actriz, Gabriel Fernández, con quien estuvo casada 48 años.

La noticia se dio, luego de que una revista publicara una fotografía captada en la celebración del cumpleaños número 69 de la actriz, donde ella y su compañero de set se veían dándose un tierno piquito.

Y dos meses después de aquella foto, María Antonieta respondió a las especulaciones al programa Ventaneando, y no solo negó que tenga un noviazgo con su gran amigo, a quien considera como su hermano, sino que explicó cómo se dio la mentada foto del beso.

“Ni me lo digan, me dio tanto coraje (lo que se dijo). Mi hija me hizo una fiesta sorpresa, invitó a mis pocos amigos, tengo cuatro amigos, uno de ellos es Édgar Vivar. Mi hija decora muy bonita su casa en Navidad y edgar me dijo que quería una foto en el árbol. Yo le dije que sí, pero que nos tomen una foto a los dos, y le dije al fotógrafo: ‘cuando diga tres voy a voltear para darle un besito en la mejilla a Édgar’, y los dos volteamos al mismo tiempo y nos los dimos en la boca, pero no fue ni un beso, ni siquiera nos tocamos los labios”, dijo la mexicana, agregando que el único amor en su vida ha sido su fallecido esposo.



“Y luego inventaron que un apasionado beso de amor, y nosotros (dijimos) ‘hijole si la amuelan’. Cómo pueden pensar que a los cinco meses, voy a estar ligandome con un amigo de hace 50 años de toda la vida. A él también le dio mucho coraje porque nos han estado hablando de cómo va el romance, pues cuál romance por favor. Pues así fue, y nos atacamos de risa”, agregó la Chilindrina, aclarando el asunto.

“Yo dije, no la vayan a publicar esa foto y me dijeron, ‘no se preocupe’, pero después apareció en portada”, dijo indignada la actriz, quien en septiembre pasado vivió uno de los momentos más difíciles de toda su vida, tras el fallecimiento de su esposo Gabriel Fernández.

Hace unas semanas, la mexicana se había referido ya al sonado escándalo.

“Lo conozco hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, más que un amigo toda la vida lo he sentido parte de mi familia”, dijo la actriz negando que el gesto haya sido de pareja sino de amor de hermanos y parientes y para rematar con su sentido del humor agregó: “nadie nos puede reclamar, estoy viuda y él soltero”.

Cabe recordar que Don Barriga antes de ser amigo de la Chilindrina fue amigo del esposo de la actriz, cuya muerte lo afectó enormemente por la bella amistad que se profesaban y quien ha sobrellevado el duelo estando muy unido con De las Nieves.



El actor, no solamente fue uno de los primeros en manifestar sus sentimientos de pesar ante la pérdida de Fernández, de 85 años, sino que además aseguró que llevaba una hermosa amistad de casi 50 años con el locutor.



“Yo lo conocí a él primero que a María Antonieta, porque mi abuelo era locutor y estaban en la Asociación de Locutores de México, y alguna vez lo conocí allá, y conversé con él y después la vida nos volvió a juntar en (el Chavo del 8). Y luego nació una muy bonita amistad. María Antonieta, Gabriel y yo, hicimos muchos viajes juntos”, confesó el actor, durante el velorio de su amigo en septiembre, en diálogo con Televisa Espectáculos.