Noticias de Reinas -Mayo 13: Virreina de Miss Universo Laura González debuta como cantante

En el 2017, la Miss Colombia Laura González estuvo a punto de convertirse en Miss Universo, tras ocupar el segundo lugar en la famosa competencia, no solo gracias a su belleza y su preciosa figura sino a su personalidad arrolladora.

La preciosa colombiana, quien encantó incluso al conductor Steve Harvey, la misma que en sus días de adolescente luchó con problemas de sobrepeso, se echó al bolsillo a cientos de fans alrededor del mundo, que hasta el día de la hoy le siguen los pasos muy de cerca.

Y anque la corona universal en ese entonces se la ganó la Miss Sudáfrica, Demi-Leigh Nel-Peters y el tercer lugar fue para la preciosa jamaiquina, Davina Bennett, con el virreinato universal, Laura González sigue brillando en redes sociales, donde constantemente suministra consejitos de belleza y causa tendencias con sus videos graciosos y sus looks fashionistas.

Pero en un hecho que dejó a sus fans con la boca abierta, la preciosa reina latina, quien además de ser modelo es actriz, graduada en la universidad, hizo su debut como cantante en su Instagram y se robó los aplausos y elogios.

Miss Universe 2017 – Crowning Moment (Demi-Leigh Nel – Peters from South Africa)The New Miss Universe have been crown ! She's Miss South Africa Congratulations 1st Runner Up : Miss Colombia – Laura Barjum 2nd Runner Up : Miss Jamaica – Davina Bennet 2017-11-27T03:38:52.000Z

La exreina de belleza, confirmó una vez más que por algo tiene fama de hacer bien todo lo que se propone y fue un derroche de talento y entrega vocal.

La virreina universal optó por cantar el famoso tema “Llorona”, que inmortalizó la fallecida cantante Chavela Vargas.

Y lo hizo con tal compromiso y profesionalismo, que la ex primera finalista de Miss Universo, se maquilló y se peinó con un look nostálgico con un toque dramático en su ajuar.

“No saben lo feliz que me hace compartir con ustedes todo lo que me gusta hacer y más feliz me hace que un TESO como @mauro_martinez_ haga parte de estos momentos tan bonitos que disfruto tanto. También gracias, mi @yanetsisvoz por acompañarme en este aprendizaje de esto que cada día me enamora más ♥️ #llorona #coco #disney #covers #mexico”, fue el comentario con el que la ex Miss Colombia compartió su debut. Uno de sus grandes amigos la acompañó en la guitarra, obviamente manteniendo el distanciamiento social, a través de las cámaras.



Laura Gonzalez Miss Colombia Preliminary Competition Miss Universe 2017 HD 2017-11-25T19:12:57Z

La preciosa exreina aprovechó también para honrar a su madre en su día y dedicó un bonito mensaje.

Miss Colombia Laura Gonzalez Road to Miss Universe 2017 2017-06-19T17:57:17Z

“Ya la conocen…. ella es ‘producción’, muy poco sale en las fotos, porque se está haciendo cargo de todo para que yo tenga los mejores momentos de mi vida…. ¡gracias, mamá! Por tanta dedicación, por esa firmeza rellena de ternura… por marcarnos el paso a todos en este equipo de 4 ❤ te amo @patospina #felizdiadelamadre #mothersday”, mencionó la preciosa reina.