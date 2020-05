TOP Novelas-Telemundo/ Al 15 de mayo

Telemundo sigue sorprendiendo a todos sus televidentes con sus super series “Cennet” y “100 Días Para Enamorarnos” que debutó en la cadena televisiva el martes 28 de abril. Las tramas de ambos proyectos dramáticos cada día están más cargadas de suspenso, comedia y personajes que dejan boquiabiertos a toda la audiencia.

“Cennet” es transmitida por Telemundo a las 8:00 PM, Hora del Este. Mientras que “100 Días Para Enamorarnos” es transmitida a las 9:00 PM, Hora del Este.

Cennet

Los episodios de esta semana de “Cennet” estuvieron cargados de hechos inesperados, como por ejemplo que Cennet decidió no viajar a Dubai para el proyecto que le habían asignado en la empresa de arquitectos. Mientras que Selim celebró por todo lo alto que Cennet decidiera quedarse en Estambul y retomar su relación amorosa con él.

Por otra parte, Melissa descubrió que su madre planeaba acusar a Cennet de robo para deshacerse de ella completamente. Pero esta caprichosa joven piensa ir más lejos acusando a Cennet ante la policía con los informes falsos en donde aseguran que ella desvió fondos de la compañía.

Uno de los momentos más inesperados de esta semana fue que el respetado y poderoso Riza descubrió que la verdadera madre de Cennet es Arzu, por lo que decidió enfrentarla cara a cara para reprocharle que abandonó a su hija durante tantos años. Asimismo, le pidió a Arzu que saliera de su casa y que se olvidara de su nieta Melissa de por vida por haberlo traicionado de esa manera.

Además, Selim descubrió que Nilgün fue la persona que secuestró a Cennet. Por su parte, Nilgün trató de negarlo; pero Cennet le confirmó a Selim que ella fue la mujer que ordenó su secuestro y asesinato. Mientras que Riza falleció después de enfrentar a Arzu por abandonar a Cennet, una culpa que acompañará a Arzu hasta el momento de su muerte.

100 Días Para Enamorarnos

En los episodios de esta semana de esta comedia romántica de Telemundo pudimos ver el revuelo que se armó en la escuela de Alejandra después de que se filtrara un video en donde se mostraba que tenía fotografías de una de sus compañeras de clase en su computadora. Por lo que Remedios asistió a la escuela para exigir que se le respete a su hija su privacidad y que no se le juzgue por sus preferencias sexuales.

Mientras que Plutarco descubrió que Sol estudia con su hijo Daniel y que tiene 19 años, y no 25 años como le había dicho en una de las primeras citas que sostuvieron. Sin embargo, la joven hará hasta lo imposible para que Plutarco no desista de la idea de tener un romance con ella, deseo que este poderoso abogado intentará acabar a toda costa ya que no quiere nada con ella después de descubrir la verdad de una manera muy inesperada.

Por su parte, Remedios se mostró devastada al descubrir que Alejandra ya sabe que su verdadero padre es Emiliano y no Max como le habían hecho creer desde que estaba muy pequeña. Además, Emiliano se sinceró con su hija y le explicó las verdaderas razones que lo motivaron a dejar Estados Unidos para estudiar su carrera universitaria y enfatizó que él no sabía absolutamente nada del embarazo de Remedios, puesto que hubiera quedado para hacerse cargo de ella de haberlo sabido.

Pero los problemas de Remedios no acaban, puesto que su padre descubrió que Alejandra es hija de Emiliano y no de Max, y que además la adolescente se siente atraída físicamente por las niñas, algo que su ortodoxo abuelo no tolera de ninguna manera.

