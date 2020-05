¿Francisca Lachapel se casa en medio de la Cuarentena?

Francisca Lachapel causó revuelo después de publicar una fotografía de un vestido de novia en su cuenta oficial en la plataforma de Instagram. Los seguidores de la presentadora de “Despierta América” han insinuado que sus planes de boda con el empresario italiano Francesco Zampogna se han adelantado en medio de la cuarentena que se vive a nivel mundial por el Coronavirus.

“De que me caso! Me caso! Será? Ya desaparece Coronavirus”, afirmó Lachapel en el texto de una fotografía que compartió de un vestido de novia con una mascarilla de cristales. La publicación de la estrella dominicana contó con 19 mil “Likes” y alrededor de 590 comentarios.

“Espera un poco, un poquito más”, afirmó un seguidor a Lachapel. A lo que ella respondió: “hahahahaha me voy a tirar dos años en ese cuento.”

“Dale! Cásate, tenemos que demostrarle al virus que no va a arruinar nuestros planes”, “Como sea viene la boda”, “Tendrás que hacerlo con todo y mascarilla mana porque esto va para largo”, “Como sea, pero cásate ya”, “Cásate Frank, que esto no va a pasar por ahora”, “Cásate con lo que sea, pero no lo pospongas más”, “Cásate, no esperes más”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en Instagram.

Francisca Lachapel y Francesco Zampogna: ¿Cuándo sonarán campanas de boda para la pareja?

Francisca Lachapel y Francesco Zampogna recientemente posaron para la edición de los “50 Más Bellos” de People en Español. En la publicación, la pareja conversó sobre sus planes de boda en medio del distanciamiento social que se vive a nivel mundial por el COVID-19:

“No hay planes de boda y por el momento es indefinido. Hasta que esta crisis pase, no es prioridad para nosotros. E futuro se nos ha convertido a todos en un misterio y el presente es nuestro mayor regalo. Este encierro de 24/7 nos ha dado la oportunidad de crear una gran complicidad de amarnos más.”

En el mes de diciembre de 2018, Lachapel anunció de manera sorpresiva su compromiso con Francesco Zampogna después de unas románticas vacaciones que disfrutaron en Dubai. En ese momento, la identificación del empresario italiano aún no había sido revelada para los millones de seguidores de la dominicana en sus plataformas digitales.

Sin embargo, días más tardes terminó presentando a su prometido en una transmisión completamente en vivo de “Despierta América”. El joven confesó que la presentadora de Univision “lo es todo para él” en una entrevista telefónica que le realizó Karla Martínez para conversar a fondo sobre el exótico compromiso que protagonizaron en Dubai.

VideoVideo related to ¿francisca lachapel se casa en medio de la cuarentena? 2020-05-15T00:15:38-04:00

LEE TAMBIÉN: ¿Chiquis Rivera se convirtió en madre de una niña?

LEE TAMBIÉN: Belinda está de luto: ¿Quién se le murió a la cantante?