Alejandra Espinoza se quiebra en llanto por su familia: ¿Por qué?

Alejandra Espinoza se quebró en llanto por no poder ver a su familia en medio de la cuarentena que se vive a nivel mundial por la pandemia del COVID-19. Todo ocurrió en el programa especial “Por ellas: Celebrando a las madres” de Univision que se transmitió el pasado domingo 10 de mayo.

Rafael Araneda, uno de los presentadores del especial, sorprendió a Espinoza con un mensaje que le enviaron sus padres para honrar a su afamada hija durante el Día de las Madres 2020, una celebración muy diferente por el distanciamiento social que se está viviendo por el Coronavirus.

“Estamos aquí todos para felicitarte, decirte todo lo que te queremos y decirte lo orgullosos que estamos de ti. Has sabido ser muy buena mamá, has sabido inculcar en Matteo el gran amor a sus primos, a su familia. Él ha heredado de ti tu humildad, tu forma de ser y esa es una gran herencia, ¿qué más puedes dejarle al niño”, expresó la madre de la estrella mexicana.

Mientras que su padre continuó mencionando: “Yo siempre te he visto, yo sé que tu eres una buena hija, siempre lo has demostrado… Una hija excepcional, independientemente de lo que tu hagas o no hagas, para mí eres mi hija seas famosa o no seas famosa. Y así como eres buena hija, eres buena esposa y por supuesto que una buena mamá. Muchas felicidades, cuidense y que Dios los bendiga a todos.”

Espinoza no pudo contener sus lágrimas y también le dedicó unas palabras a su madre por el Día de las Madres:

“Solamente quiero aprovechar este espacio que uno tiene para expresar lo que uno siente, decirle a mi mamá que la amo y a mis hermanas… Todas mis hermanas son excelentes madres gracias a la mamá que a nosotros nos tocó, entonces quiero decirle que la amo muchísimo y que la extraño mucho. Estoy loca porque se acabe todo esto y agarrar el carro para irla a ver a ella y a todas mis hermanas, que Dios me la bendiga muchísimo y falta poco, primero Dios, para estar juntos todos.”

Por otra parte, la presentadora de Univision le expresó unas sentidas palabras a toda su familia mientras no podía contener su lágrimas de emoción por todos los mensajes que recibió por parte de ellos:

“Obviamente mis papás, mis hermanos, mi familia y mis abuelas son lo más importante que yo tengo, ellos lo saben. Ahora últimamente estoy más sensible que de costumbre, los estoy extrañando mucho más, estoy loca por verlos. No me he animado siquiera a pasar por frente de la casa de mi mamá porque sé que no voy a aguantar querer bajarme.”

Alejandra Espinoza también mencionó que su familia es lo más importante para ella en todo momento: “Yo siempre he sido muy familiar, yo siempre he sido de las personas que cuando estoy en mis peores momentos quiero estar metida en la casa de mi mamá, cuando estoy en mis mejores momentos también quiero estar metida en la casa de mi mamá, entonces los extraño mucho, los amo muchísimo.”

Alejandra Espinoza y su esposo, Anibal Marrero, están viviendo la cuarentena en compañía de su pequeño hijo Matteo en la intimidad de su residencia en la ciudad de Los Ángeles, California. Sin embargo, la estrella mexicana no ha parado de trabajar de manera remota con Univision en diversos programas que han sido transmitidos durante la cuarentena que se vive por el Coronavirus.

