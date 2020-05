“The Clone Wars”: Cómo ver el episodio 12 de la temporada 7 – STREAM

Ver The Clone Wars

El final de la temporada 7 de The Clone Wars transmitirá esta noche. The Clone Wars episodio 12 de la temporada 7 estará disponible en Disney Plus este 4 de mayo de 2020 , comenzando alrededor de las 3 am del Este. Esto es para celebrar el día “4 de mayo”.

A partir de hoy puede ver todos los nuevos episodios de Clone Wars directamente en Disney Plus con cualquier navegador de Internet en su computadora, teléfono inteligente, Roku, Fire TV, Xbox One, PS4 u otros dispositivos de transmisión a través de la aplicación.

Y lo mejor de todo, es que puede transmitir The Clone Wars Temporada 7 Episodio 12 gratis con una prueba gratuita de 7 días de Disney Plus .

The Clone Wars es el esperado regreso de la serie The Clone Wars , que se estrena en exclusiva para Disney +. Disney asegura que la serie “de Dave Filoni, director y productor ejecutivo de The Mandalorian , los nuevos episodios de Clone Wars continuarán las historias introducidas en la serie original, explorando el eventos que conducen a Star Wars: La venganza de los Sith“.

Esto es lo que necesita saber sobre la transmisión de The Clone Wars :

Transmitir ‘The Clone Wars’ en PC / Mac

1. Regístrese en Disney + aquí </ a > 2. En el navegador de su elección (le recomendamos Microsoft Edge si está buscando 4K, Google Chrome de lo contrario), navegue a Disneyplus.com 3. Ingrese sus credenciales de inicio de sesión 4. Haga clic en Iniciar sesión (Login) 5. Navegue o busque ‘The Clone Wars’ 6. Seleccione ‘The Clone Wars’ 7. Seleccione Episodio 12 8. Seleccione Play



Transmita ‘The Clone Wars’ en dispositivos Roku

1. Solicite Disney Plus 2. Encienda su dispositivo Roku 3. Navegue a la pantalla de inicio de Roku 4. Desplácese hacia abajo y seleccione Canales de transmisión (Streaming Channels) en el lado izquierdo de la pantalla 5. Seleccione Buscar canales (Search Channel) en el menú en el lado izquierdo de la pantalla 6. Ingresa ‘Disney Plus’ 7. Seleccione Disney Plus 8. Seleccione Agregar canal (Add Channel) en la parte superior de la pantalla 9. Explore el canal



Transmite ‘The Clone Wars’ en Fire TV

1. Desde la pantalla principal, seleccione Buscar. (Search) 2. Escribe “Disney Plus” en el cuadro de búsqueda 3. Seleccione Disney Plus 4. Seleccione Descargar/Gratis (Download/Free) 5. Después de que se descargue la aplicación Disney Plus, seleccione el botón Open 6. Iniciar sesión 7. Ingrese la información de su cuenta Disney Plus (dirección de correo electrónico y contraseña) 8. Navegue hasta ‘The Clone Wars’ 9. Seleccione Episodio 12 10. Seleccione Play



Transmite ‘The Clone Wars’ en Xbox One

1. Encienda su Xbox One 2. Inicie sesión en su perfil de Xbox Live 3. Desde la pantalla de inicio de Xbox, presiona el botón Y para que aparezca Search 4. Escriba ‘Disney Plus’ 5. Presione el botón A para ir a Disney Plus en Microsoft Store 6. Un video / trailer de buzz comenzará a reproducirse automáticamente. Ignórelo y presione hacia abajo en su joystick izquierdo 7. Seleccione GET y presione el botón A (Disney Plus comenzará a descargar) 8. Cuando finalice la descarga, recibirá una notificación de Xbox en la parte inferior de la pantalla. Cuando eso suceda, mantenga presionado el botón central de Xbox en su controlador para abrir la aplicación. 9. Inicia sesión en Disney Plus con sus credenciales 10. Navegue hasta ‘The Clone Wars’ 11. Seleccione Episodio 12 12. Seleccione Play



Transmite ‘The Clone Wars’ en PS4

1. Enciende tu PS4 2. Ir a la PlayStation Store 3. Seleccione Search 4. Busque ‘Disney Plus’ 5. Seleccione Disney Plus 6. Haga clic en Descargar (Download) debajo de la imagen en el lado izquierdo de su pantalla 7. Navegue a TV & Video y seleccione la aplicación Disney Plus 8. Inicie sesión en Disney Plus con sus credenciales 9. Navegue hasta ‘The Clone Wars’ 10. Seleccione Episodio 12 11. Seleccione Play

‘The Clone Wars’ Episodio 12 de la temporada 7

Star Wars: The Clone Wars | "The Phantom Apprentice" Clip | Disney+Ahsoka leads Republic clones to confront Maul’s forces on Mandalore, while Maul senses the impending chaos and makes a calculated play to ensure his own survival in “The Phantom Apprentice,” an all-new episode of Star Wars: The Clone Wars this Friday, April 24th on Disney+. 2020-04-21T16:00:08.000Z

La temporada 7 de The Clone Wars tendrá un total de 12 episodios y cada episodio se lanzó semanalmente. El final de la serie ahora se lanzará en Disney Plus. Se llama “Victoria y Muerte” y marca la conclusión de un final de cuatro partes.

Disney dice que esta temporada “es el final de The Clone Wars, ya que las fuerzas de la oscuridad han acumulado un gran poder en su intento de transformar la República en el Imperio Galáctico. En los últimos días del conflicto, los soldados clon se especializan para las peligrosas misiones por delante, Ahsoka Tano se enfrenta a la vida fuera de la Orden Jedi, y una amenaza familiar vuelve a causar estragos. Los capítulos finales explosivos de las Guerras Clon narran el final de una era importante en la historia de La Guerra de las Galaxias”.

La descripción oficial del final dice: “Ahsoka y Rex deben usar su ingenio y habilidades para sobrevivir al final turbulento de las Guerras Clon”.

Los fanáticos esperan que el final configure de alguna manera la Temporada 2 de The Mandalorian o proporcione detalles interesantes sobre las cosas que sucedieron en la Temporada 1.

Aquí hay más videos que se lanzaron antes del episodio de esta noche:

Inside the Final Duel: Maul vs. Ahsoka | Star Wars: The Clone WarsDave Filoni, executive producer and supervising director of Star Wars: The Clone Wars, along with cast and crew, discuss the making of Maul and Ahsoka Tano's climactic battle on Mandalore. 2020-04-28T16:00:55.000Z

Star Wars: The Clone Wars | “Shattered” Clip | Disney+After successfully capturing Maul on Mandalore, Ahsoka plans to deliver him to the Jedi Council on Coruscant. When Order 66 is declared in the midst of her journey, her world is turned upside down. Friends become foes, and enemies become allies in “Shattered” this Friday, May 1 st , followed by the heart-pounding series finale “Victory and Death” on Monday May 4 th on Disney+. 2020-04-28T16:00:01.000Z

The Clone Wars se lleva al cabo entre Star Wars: Attack of the Clones y Star Wars: Revenge of the Sith .