Cómo transmitir “Star Wars: El retorno del Jedi”: La guía completa

Star Wars: Return of the Jedi es la tercera película de la serie Star Wars que concluye la trilogía original sobre Luke Skywalker y su banda de rebeldes. En el transcurso de las tres películas, Skywalker une fuerzas con un Caballero Jedi, un piloto de copia, un Wookie y dos droides para ayudar a salvar la galaxia de Darth Vader y su Estrella de la Muerte del Imperio, una estación espacial del tamaño de la luna capaz de destruir todo planetas Retroactivamente, la película se hizo conocida como “Episodio 6” en la saga Skywalker; la franquicia luego agregaría una trilogía precuela, una trilogía secuela, dos películas de antología y varias series de TV derivadas.

En Jedi , el Imperio Galáctico, bajo la dirección del despiadado Emperador, está construyendo una segunda Estrella de la Muerte para aplastar a la Alianza Rebelde de una vez por todas. Dado que el Emperador planea supervisar personalmente las etapas finales de su construcción, la Flota Rebelde lanza un ataque a gran escala contra la Estrella de la Muerte para evitar su finalización y matar al Emperador, poniendo fin efectivamente a su control sobre la galaxia. Mientras tanto, Luke Skywalker lucha por traer a su padre Darth Vader de regreso al lado luminoso de la Fuerza.

Star Wars no solo es muy respetado por los críticos y sus fanáticos rabiosos, sino que la creación de Lucas ha provocado una gran total de $ 9,307,186,202 y ha generado innumerables líneas de productos, videojuegos, juegos en el parque y más. La historia de los Skywalkers sigue apareciendo más de 40 años después; Star Wars: The Rise of Skywalker llega a los cines en diciembre.

Si quieres descubrir cómo termina la trilogía original de Lucas, ahora puedes transmitir Star Wars: Return of the Jedi exclusivamente en Disney +, y descubrir todo lo que quieras saber sobre el éxito de taquilla de la película , reparto, trama y más.

Return of the Jedi es una de las películas clásicas de Star Wars de los 90 que se transmitirá exclusivamente en el nuevo servicio de transmisión por suscripción de Disney, Disney + .

‘Star Wars: El retorno del Jedi’: descripción general

Fecha de lanzamiento: 25 de mayo de 1983

Creadores: Historia de George Lucas, Guión de Lawrence Kasdan y George Lucas, Dirigida por Richard Marquand

Protagonistas: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, David Prowse, James Earl Jones, Anthony Daniels, Kenny Baker, Billie Dee Williams, Frank Oz y Peter Mayhew

Calificación: PG

Sinopsis: Después de una atrevida misión para rescatar a Han Solo de Jabba el Hutt, los rebeldes envían a Endor para destruir la segunda Estrella de la Muerte. Mientras tanto, Luke lucha por ayudar a Darth Vader a regresar del lado oscuro sin caer en la trampa del Emperador.

¿Cuánto tiempo dura ‘Star Wars: El retorno del Jedi’?

Star Wars: El retorno del Jedi tiene una duración de 132 minutos.

Argumento de ‘Star Wars: El retorno del Jedi’

Cuando comienza Jedi , el Imperio está a más de la mitad de la construcción de una nueva Estrella de la Muerte más grande y más mala que nunca. Han Solo es prisionero del crimen, el señor Jabba el Hutt y la princesa Leia pronto se encuentra en manos del gángster. Luke Skywalker, ayudado por C-3PO y R2-D2, se dirige al palacio de Jabba con la esperanza de liberar a sus amigos. Después de escapar de Jabba y las arenas de Tatooine, los rebeldes se reagrupan con la flota rebelde que se está preparando para un ataque contra la nueva estación de batalla satelital en Endor. Lando Calrissian se pone en acción para liderar el ataque del guerrero rebelde, mientras que Han se pone a cargo de un grupo de soldados para sacar el generador de escudo que protege la Estrella de la Muerte. Luke Skywalker se rinde ante los soldados de Darth Vader en Endor y es llevado frente al Maestro de Vader, el Emperador Palpatine, en la Estrella de la Muerte. La flota de Destructores Estelares Imperiales embosca a los rebeldes, mientras que la nueva Estrella de la Muerte dirige su láser gigante hacia los transportistas rebeldes. El Retorno del Jedi es el enfrentamiento final entre los rebeldes y el Imperio con la lucha final que tiene lugar en el Bosque Luna de Endor; Sus habitantes, los Ewoks, se unen a la lucha de los rebeldes.

Elenco de ‘Star Wars: El retorno del Jedi’

Mark Hamill como Luke Skywalker

Harrison Ford como Han Solo

Carrie Fisher como Leia Organa

Alec Guinness como Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi, un legendario Maestro Jedi, es un hombre noble y dotado en los caminos de La Fuerza. En A New Hope , él guía a Luke Skywalker como mentor. Guinness interpretó al coronel Nicholson en la película El puente sobre el río Kwai y es conocido por sus muchas otras colaboraciones con David Lean. Algunas de esas películas incluyeron Oliver Twist , Grandes expectativas y Lawrence de Arabia .

Anthony Daniels como C-3PO

C-3PO es un droide programado y construido por el heroico Jedi Anakin Skywalker. Habla con fluidez más de siete millones de formas de comunicación. Junto con R2-D2, juega un papel clave en la organización de la Alianza Rebelde en A New Hope . El actor Anthony Daniels es el único actor que aparece en todas las películas episódicas de la serie. Daniels fue la voz de Legolas en la adaptación animada de El señor de los anillos y ha aparecido en varios dramas británicos como Prime Suspect protagonizada por Helen Mirren.

Kenny Baker como R2-D2

Un droide ingenioso, R2-D2 salvó a sus amigos de muchos lugares peligrosos que sirven a Padmé Amidala, Anakin Skywalker y Luke Skywalker en el transcurso de la franquicia. Forma una amistad improbable pero duradera con el quisquilloso C-3PO en la primera película de la serie. Otro actor inglés consumado, Baker también protagonizó The Elephant Man , Time Bandits , Willow , Flash Gordon , Amadeus y Laberinto .

Peter Mayhew como Chewbacca

Chewbacca es un guerrero wookiee y uno de los héroes rebeldes. Es el copiloto de Han Solo en el Halcón Milenario y eventualmente ayuda a la Alianza a restaurar la libertad de la galaxia. Mayhew interpretó al personaje en todas sus apariciones de acción en vivo, desde A New Hope hasta The Force Awakens de 2015. Mayhew falleció en abril de este año.

David Prowse y James Earl Jones como Darth Vader

Aunque alguna vez fue un heroico Caballero Jedi, Darth Vader es el gran mal de la trilogía original. Fue seducido por el lado oscuro de la Fuerza convirtiéndose en un Lord Sith y liderando la búsqueda del Imperio para eliminar la Orden Jedi. El villano Vader fue interpretado físicamente por David Prowse y con la voz de James Earl Jones, el último de los cuales es conocido por sus otras temporadas como El Rey León y Jack and the Beanstalk .

Billie Dee Williams como Lando Calrissian

Lando Calrissian es el administrador de Cloud City y un viejo conocido de Han. Traiciona al grupo con Darth Vader, quien planea usar el grupo como cebo para atraer a Luke, pero luego Lando cambia de opinión. Además de Star Wars , los créditos de Williams incluyen Lady Sings the Blues (1972), Mahogany (1975), Nighthawks em > (1981) y Batman (1989), en el que interpretó a Harvey Dent, también conocido como Two-Face.

Frank Oz como Yoda

El estrella de Jim Henson Company, Frank Oz, se unió a la franquicia como Yoda, un sabio Maestro Jedi centenario, que se autoexilia en Dagobah. Oz fue asistido por varios otros artistas, incluidos Kathryn Mullen, David Barclay, Wendy Froud y Deep Roy. Oz es mejor conocido por ser el titiritero principal detrás de Miss Piggy, Bert, Grover, Cookie Monster, Animal, Sam the Eagle y Fozzie Bear.

Canciones y banda sonora de ‘Star Wars: El retorno del Jedi’

El veterano compositor John Williams compuso y dirigió la partitura musical con actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Londres. La banda sonora fue lanzada inicialmente por RSO Records en los EE. UU .; sin embargo, Sony Classical Records adquirió los derechos de las partituras clásicas de la trilogía en 2004 después de obtener los derechos para lanzar las bandas sonoras de la trilogía precuela. En el mismo año, Sony Classical volvió a presionar el lanzamiento de RCA Victor en 1997 de Return of the Jedi junto con las otras dos películas de la trilogía. Las nuevas versiones de todas las bandas sonoras de Star Wars continúan desplegándose. En 2016, las bandas sonoras de los episodios 1-6 fueron reeditadas por Sony Classical en tres nuevos y definitivos ediciones – Star Wars: The Ultimate Vinyl Collection (11 LPs), Star Wars: The Ultimate Soundtrack Collection (10 CDs más DVD) y Star Wars: The Ultimate Digital Collection.

La lista de canciones para la banda sonora de Return of the Jedi es la siguiente:

1. “20th Century Fox Fanfare with CinemaScope Extension” – 0:23

2. “Main Title/Approaching the Death Star” – 5:22

3. “Han Solo Returns (At the Court of Jabba the Hutt)” – 4:08

4. “Fight in the Dungeon” – 3:41

5. “The Return of the Jedi” – 5:02

6. “The Emperor Arrives” – 2:07

7. “The Death of Yoda” – 6:05

8. “Parade of the Ewoks” – 3:27

9. “Luke and Leia” – 4:47

10. “The Emperor Confronts Luke” – 3:29

11. “Into the Trap” – 2:39

12. “First Ewok Battle/Fight With the Fighters” – 7:24

13. “The Forest Battle” – 4:04

14. “The Final Duel/Into the Death Star” – 3:40

15. “The Emperor’s Death” – 2:44

16. “Darth Vader’s Death” – 2:33

17. “Through the Flames” – 1:39

18. “Leia Breaks the News/Funeral Pyre for a Jedi” – 2:22

19. “Ewok Celebration/Finale” – 7:58

Las siguientes canciones se han lanzado como bonus tracks en algunas de las varias reediciones que se han lanzado en las últimas décadas. Estos son:

“Heroic Ewok/The Fleet Goes Into Hyperspace”

“The Ewok Battle”

“Lapti Nek”

“Faking the Code”

“Brother and Sister”

“Leia is Wounded/Luke and Vader Duel”

“The Return of the Jedi (Alternate)”

“Leia Breaks the News (Alternate)/Funeral Pyre for a Jedi (Film Version)”

‘Star Wars: El retorno del Jedi’ en la taquilla

Star Wars: El retorno del Jedi obtuvo un ingreso bruto interno de $ 252,583,617. A nivel internacional, su recaudación fue de $ 122,009,457, lo que representa un bruto mundial de $ 374,593,074, según Box Office Mojo , aunque algunas fuentes afirman que la película ganó hasta $ 572 millones. La película vendió más de 80 millones de boletos en los Estados Unidos en su estreno teatral inicial.

Reseñas de ‘Star Wars: El retorno del Jedi’: lo que dijeron los críticos

Star Wars: El Retorno del Jedi es quizás la peor recibida de las tres películas originales, pero aún así fue amada por muchos. El consenso crítico de Rotten Tomatoes dice: “Aunque no logró alcanzar las alturas cinematográficas de sus predecesores, El retorno del Jedi sigue siendo una entretenida aventura de ciencia ficción y un final apropiado para la trilogía clásica”. Su La calificación del tomatómetro está en un 81 por ciento fresco.

“Con este último ciclo central de Star Wars , existe la sensación de cerrar un círculo, de dejar atrás a verdaderos amigos. Se logra con un peso y una nueva madurez que parece completamente adecuada, sin embargo, la película no ha perdido nada de su sentido de diversión “, escribió Sheila Benson de Los Angeles Times .

Joy Gould Boyum de The Wall Street Journal notó el reciclaje de Lucas de las películas de su infancia. “Lucas ha reciclado una vez más las películas B de su juventud: películas de la jungla, películas de gángsters, películas de piratas, lo que sea. Recoge fragmentos de ellos que todavía tienen empuje y los monta con un golpe de Sesame-Street”.

Incluso si la película es un poco defectuosa (según algunos), la grandiosa narración y los efectos visuales asombrosos generalmente se elogiaron como una victoria. “Los personajes y el diálogo se pierden en algún lugar entre los monstruos de ojos saltones y las naves espaciales que explotan, pero todo es tan divertido que probablemente no importa mucho”, escribió Harper Barnes de St. Louis Post-Dispatch .

Trailer de ‘Star Wars: El retorno del Jedi’

Según su descripción , “ esta devolución de el avance de Jedi de 1982 presenta vistas tempranas de muchas de las escenas más famosas de la película, y es el primer avance que presenta el nuevo título de la película. El avance muestra muchas escenas fuera de secuencia, centrándose en la acción y los héroes y villanos de la película. La toma de apertura es de Han, Chewie, Luke, C-3PO, Leia y R2-D2 a bordo del transbordador imperial robado Tydirium, en ruta a Endor (“¿Estás listo para todo el mundo?”, dice Han. Chewie, veamos qué puede hacer esta basura “), luego corta al Halcón Milenario durante el asalto de los Rebeldes a la Estrella de la Muerte, muestra a Jabba y gran parte de la batalla en su barcaza, Ewoks luchando contra Stormtroopers en Endor, y la final duelo entre Luke y Darth Vader en presencia del Emperador. El trailer en realidad no presenta el logo completo de El retorno del Jedi “.

Ver Return of the Jedi Now

Trivia ‘Star Wars: El Retorno del Jedi’: 5 Datos curiosos

1. ‘El retorno del Jedi’ no era el nombre original de la película

La tercera película de Star Wars se llamó originalmente La venganza de los Jedi hasta que George Lucas optó por cambiar el nombre y señaló que la venganza no es el camino Jedi. El avance de la película se centra principalmente en la idea de “retorno”, con el narrador abriendo la vista previa diciendo: “Regreso a una galaxia muy, muy lejana” y más tarde, “Regreso a la aventura heroica” y “Regreso a la confrontación final “. Para entonces, miles de carteles de “Venganza” habían sido impresos y distribuidos. Lucasfilm detuvo el envío de los carteles y vendió las acciones restantes a los miembros del club de fans de Star Wars.

2. Se utilizaron múltiples titiriteros para controlar a Jabba el Hutt

Para que Jabba the Hutt se moviera, se necesitaban hasta siete personas. De acuerdo con Mashable ,” Había tres titiriteros, incluido [Toby] Philpott, dentro de Jabba: una pequeña persona en la cola, una persona que trabajaba en [el] brazo y la cabeza, y otra justo al lado de él trabajando la boca, el otro brazo y la lengua “.

3. Harrison Ford lanzó originalmente que Han Solo debería morir

Originalmente, el actor Harrison Ford quería que Han Solo muriera al final de El retorno del Jedi . Durante una aparición en Conan , Ford explicó ,” Fue hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana … pensé que la mejor utilidad del personaje sería para él sacrificarse a sí mismo por un alto ideal y dar un poco de fondo, un poco de seriedad a la empresa, no es que ya no hubiera algo, pero solo quería participar en alguna parte de eso. Fue en la tercera ocasión de filmar los tres originales. ”

4. Mark Hamill quería que el destino de Luke fuera un poco más ambiguo

Mark Hamill lanzó la idea de que Luke llevaba el casco de Darth Vader después de la muerte de Vader, dejando a Luke con un final extremadamente siniestro. Lucas no estuvo de acuerdo y optó por un final feliz. Avance rápido, Hamill incluso lanzó la idea de un Evil Luke a JJ Abrams, el director de Star Wars: The Force Awakens .

5. El hijo de John Williams y el cantante principal de Toto ayudaron con la música

El hijo de John Williams, Joseph Williams, el cantante principal de la banda de pop rock TOTO, colaboró ​​en parte de la partitura y escribió letras para las canciones de los Ewoks. Años más tarde, Joseph compuso la música original que se escuchó en Dex’s Diner en Attack of the Clones . En 2010, Joseph se reincorporó a TOTO y continúa viajando con ellos hasta el día de hoy.

¿Qué otras películas de Star Wars puedes transmitir en Disney +?

Al momento de escribir esto, aquí están todas las películas de Star Wars en Disney +:

