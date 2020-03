Cómo ver Disney Plus con Firestick

Empiece su prueba gratuita

Con el lanzamiento de Disney Plus finalmente aquí, todos estamos luchando para obtener nuestro nuevo servicio de transmisión favorito en nuestros dispositivos de transmisión favoritos. Y, para muchos de nosotros, eso significa que estamos planeando agregar Disney Plus a nuestros dispositivos de Amazon, que incluye el Amazon Firestick súper práctico y fácil de usar.

¿Puedes ver Disney Plus en un Firestick?

Afortunadamente, Disney acaba de cofirmar que Disney Plus está disponible en dispositivos Amazon, que incluye Amazon Fire Stick.

También estará disponible en Xbox One, Roku, PC, PS4, Mac, Android , iOS, Chromecast y más.

Cómo instalar Disney + en tu Firestick

Pero si está tratando de descubrir exactamente cómo ver Disney Plus en Firestick, aquí está exactamente cómo conectarlo a su dispositivo Amazon Fire TV:

1. Regístrese en Disney + aquí 2. Desde la pantalla principal, seleccione Buscar. 3. Escribe “Disney Plus” en el cuadro de búsqueda 4. Seleccione Disney Plus 5. Seleccione Descargar/Gratis 6. Después de que se descargue la aplicación Disney Plus, seleccione el botón Abrir 7. Iniciar sesión 8. Ingrese la información de su cuenta Disney Plus (dirección de correo electrónico y contraseña) Leer Más en Ahoramismo Coronavirus mata a DJ Black N' Mild 9. Busque el programa o película que desee ver y seleccione reproducir (play).

Si ha seguido los pasos anteriores con precisión, felicidades: ¡está transmitiendo Disney Plus en Fire Stick ahora mismo!

Mira Disney Plus en 4K en Fire TV

No todos los dispositivos Fire TV son compatibles con la transmisión 4K, por lo que si planea transmitir Disney Plus en 4K con su dispositivo Fire, necesitará uno de los siguientes dispositivos:

Fire TV Stick 4K

Fire TV de segunda generación y más

Fire TV Cube

Cualquiera de los dispositivos más antiguos no le permitirá transmitir en 4K, limitándolo a un máximo de 1080p. Pero si compró un nuevo dispositivo Fire TV Stick en 2015 o más reciente, es probable que su dispositivo sea compatible con Disney Plus en 4K.

Además de 4K, con la versión Fire TV Stick 4K, también puede obtener Disney Plus en HDR.

Requisitos de velocidad de Internet para 4K

Si planea transmitir Disney Plus en una gloriosa resolución 4K, necesitará una conexión a Internet de al menos 25 Mbps (megabits por segundo). Si no está seguro de qué velocidad de Internet tiene actualmente, diríjase a speedtest.net , ejecuta la prueba y mira el primer número que aparece (tu velocidad de descarga). Si ese número lee 25 Mbps o más, está listo para la transmisión 4K. Si es un poco más bajo, debe intentar transmitir Disney Plus en 4K para ver si funciona. Y, si es inferior a 15 Mbps, deberá llamar a su proveedor de Internet y ver si hay una actualización disponible.

En mi experiencia personal, Disney Plus funciona perfectamente en dispositivos Fire, y desde su lanzamiento en los EE. UU. En noviembre de 2019, todavía no he experimentado ningún problema con la aplicación.

¿Cuánto cuesta Disney Plus en Fire Stick?

Al igual que la mayoría de las aplicaciones de Fire TV disponibles, Disney Plus será de descarga gratuita . Sin embargo, deberá comprar una suscripción de Disney Plus por $6.99 / mes o $69.99 / año. También hay un paquete de Disney Plus disponible que agrega Hulu y ESPN + por un total de $12.99/mes, así como una prueba gratuita de 7 días.

Después de suscribirse a Disney Plus, usará sus credenciales para iniciar sesión en la aplicación Disney Plus Fire TV en su dispositivo para comenzar a transmitir.

¿Qué hacer si Disney Plus no funciona en su Firestick?

Si Disney Plus no funciona en su Firestick, hay algunas cosas que puede probar.

El culpable más probable de que Disney + no funcione en Firesticks es debido a una conexión a Internet lenta. Necesita al menos una conexión de 5Mbps para transmitir en la resolución más baja y 15Mbps para 4K. Pero si su dispositivo no obtiene esas velocidades, hay un par de cosas que probaría primero.

Reinicie su enrutador y desconecte su Firestick. Espere 30 segundos. Vuelva a enchufar su Firestick.

Esto ayudará a reiniciar la configuración de conexión a Internet y TCP / IP de su dispositivo para que tenga la mejor oportunidad de obtener las mejores velocidades.

Si eso no funciona y sigue obteniendo velocidades lentas, podría deberse a una red abarrotada o descargas en otros dispositivos. Por ejemplo, si está descargando una actualización del juego en STEAM en su PC, cualquier consola de juegos u otra persona en su hogar está transmitiendo una película mientras intenta ver Disney Plus, podría hacer que su dispositivo no tenga el jugo de velocidad requerido que necesita para funcionar correctamente. Para corregir el problema más fácilmente, apague la conexión a Internet en esos dispositivos y vea si esto ayuda a Disney Plus a funcionar nuevamente.

