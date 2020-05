Ricky Martin dona insumos médicos por el Coronavirus: ¿A dónde y cuándo?

View this post on Instagram

Gracias a su generosidad & arduo trabajo con nuestros aliados @projecthopeorg @charitystars @JetBlue pudimos recibir y entregar Equipo de Protección Personal a hospitales con gran necesidad en Puerto Rico, cubriendo todas sus regiones. Igualmente, hicimos una alianza con nuestra familia de la Fundación @JuanLuisGuerra y @logicpaq para entregar mascarillas al hospital Robert Reid en República Dominicana, y otros dos con Project HOPE. Estamos muy comprometidos en seguir dando una mano a nuestros hermanos dominicanos. __________________ Thanks to YOUR generosity and in alliance with @projecthopeorg @charitystars @JetBlue, @RM_Foundation was able to receive and deliver Personal Protective Equipment (PPE) to hospitals in desperate need, across all regions of Puerto Rico. We want to thank our extended family from Fundación @JuanLuisGuerra and @Logicpaq for making it possible for us to send medical equipment from Puerto Rico to the Dominican Republic. As a result of this alliance, we were able to deliver masks to the Robert Reid hospital and two other hospitals in the Dominican Republic as well. We continue to be committed to the ongoing support of our Dominican brothers and sisters and look forward to further collaborative efforts. @ricky_martin