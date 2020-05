Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez realizan donación por el Coronavirus: ¿Dónde?

View this post on Instagram

Porque dar se siente mejor que recibir. Gracias a @elcaribbean por hacer esto posible! ❤️🙏🏻 #UnidosSomosMasFuerte I love the feeling of making others smile. Gracias a todos los que se arriesgan día tras día por nuestro bienestar. You are appreciated! Thank you!! (Lets show our kids the importance of lending a helping hand. That’s the only way to keep this going forever. God willing! 🙏🏻) #Legacy #PayItForward