Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos anuncian que se casaron: ¿Dónde y cuándo?

View this post on Instagram

Me siento tan afortunada de haber nacido en una familia comandada en su mayoría por mujeres incansables y aguerridas, crecí viéndolas luchar sin titubeos y enfrentarse a la vida llenas de fuerza y sabiduría. Hoy las celebro a ellas, a ti, a todas las mujeres que existen para darle vida y orden al mundo en muchos sentidos. A ti mamá, que me diste alas y has creído en mí, muchas veces hasta más que yo misma, a mis hijas que sin darse cuenta me empujan hacia adelante, y a todas las que no se quedan calladas y dan voz a quienes no la tienen en busca de igualdad y libertad. Porque siempre hay una mujer al principio de todas las grandes cosas. #internationalwomensday #diainternacionaldelamujer