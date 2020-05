Pamela Silva da a conocer la primera fotografía de su hijo

View this post on Instagram

Hijo: eres mi gran sueño hecho realidad y la bendición más grande de mi vida. Gracias por permitirme sentir esta enorme felicidad. Tu llegada iluminó mi mundo y espero criarte como un ser de fe, que siempre irradie luz, amor y bondad. Te adoro. Le doy gracias a Dios por este maravilloso regalo y a todos ustedes, por sus lindos deseos./ Dear son, thank you for making me the happiest woman alive. You’re my miracle in motion. Thank you Lord. Grateful for all the well wishes. 📸 @christyandcophoto