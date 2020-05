Hija de Joan Sebastian habla de la herencia de su padre: ¿Qué dijo?

En entrevista exclusiva con “Suelta La Sopa”, Zarelea Figueroa, la hija del recordado Joan Sebastian, habló sobre la supuesta venta de la propiedad en donde falleció su padre en el mes de julio de 2015 en Teacalco, Guerrero en México. Las declaraciones de una de las herederas del cantante llegan después de que el show de Telemundo informó hace unas semanas que estaban rematando el rancho al mejor postor.

“Ya yo no quisiera tocar mucho ese tema, pero de todo lo que refiere a la herencia y el juicio, estamos enterados todos. Y no es cierto, porque creo que me comentaban que la publicación había dicho que estábamos rematando el rancho y quiero dejar bien claro que nosotros somos yo creo que los primeros en saber el valor que tienen las cosas de mi papá”, aseguró.

Zarelea Figueroa continuó expresando: “Si se llegase a tomar la decisión o si el rancho llegara a venderse, créeme que no sería porque lo estamos rematando sino por una decisión conjunta entre nosotros y sería porque es muy difícil dividir una propiedad entre tantos porque somos varios, tú sabes que somos varios los involucrados. Entonces jamás sería por rematarlo, bendito Dios y gracias a Dios que no nos vemos en esa necesidad.”

El recordado “Rey del Jaripeo” falleció a sus 64 años de edad en el mes de julio de 2015 en México. En el año 1999, el cantante fue diagnosticado con cáncer en los huesos y desde entonces, batalló con la difícil enfermedad que le duró 16 años hasta el momento de su muerte.

Joan Sebastian: Su hija revela si su casa está en venta | Suelta La SopaVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Hablamos En Exclusiva con Zaralea Figueroa, la hija de Joan Sebastián, quien nos respondió la duda sobre la propiedad de su padre que, al parecer, fue puesta en venta. Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida de los famosos dentro y fuera de la pantalla. Además de los secretos más íntimos de los artistas, sus camerinos y sus hogares. SUSCRÍBETE: https://www.youtube.com/channel/UCxhjpwb_gkv8lPFxpjqoVvA Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: https://twitter.com/SueltaLaSopaTV LIKE US ON FACEBOOK: https://web.facebook.com/SueltaLaSopaTV/ #SueltaLaSopa #JoanSebastian Joan Sebastian: Su hija revela si su casa está en venta | Suelta La Sopa https://www.youtube.com/channel/UCxhjpwb_gkv8lPFxpjqoVvA 2020-05-01T22:48:41Z

¿Cómo va el proceso de la herencia de Joan Sebastian?

En la entrevista con “Suelta La Sopa” de Telemundo, Figueroa también conversó sobre cuál es el estado actual de los trámites de la herencia de Joan Sebastian:

“Pues seguimos en este proceso del juicio sucesorio, son temas que los abogados se han encargado de resolver y como siempre está al pie del cañón. En cuanto a las propiedades, se pidió un permiso para vender alguna propiedad después; pero es un permiso que la juez debe dar primero. Es importante mencionar que siempre serán decisiones tomadas por todos nosotros (los herederos de Joan Sebastian).”

Asimismo, la joven admitió que en la actualidad, la relación con su hermano José Manuel Figueroa ha mejorado muchísimo después del pleito que protagonizaron hace unos años atrás tras las críticas del hijo de Joan Sebastian a su hermana en su debut en la industria musical:

“Sí, también hablo con José Manuel. Él está muy bien gracias a Dios”, puntualizó.

https://www.instagram.com/p/B-uYX5vj2su/

LEE TAMBIÉN: Fernanda Castillo y Erik Hayser anuncian su compromiso: ¿Cuándo es la boda?

LEE TAMBIÉN: Laura Bozzo brinda detalles de su nuevo amor: ¿Quién es?