Laura Bozzo brinda detalles de su nuevo amor: ¿Quién es?

En entrevista con “El Break de las 7”, Laura Bozzo reveló varios detalles sobre su nueva conquista, un poderoso empresario que conoció por una amiga en común. Sin embargo, la estrella enfatizó que por los momentos no han oficializado la relación con un noviazgo.

“No es novio, en medio de una entrevista que yo estaba hablando que lo único que quería en mi cama era un perro porque ya estaba harta de los hombres, a una periodista de este país que no voy a decir el nombre o sino van a saber quién es este hombre y es muy importante, y no quiero que nadie lo sepa… Bueno, todavía… Me dijo: ‘Oye, yo tengo alguien que es un empresario sumamente importante y poderosísimo aquí y en muchos países, también en Estados Unidos y que quiere conocerte’. Y dije yo: Bueno, ya pues. Vamos a ver”, expresó en el primer fragmento de la entrevista con el show de Univision para aclarar que aún no son novios y la manera en cómo conoció a este misterioso hombre.

La talentosa peruana continuó afirmando: “Hay como una relación de amistad, todavía no tengo novio ni mucho menos. Vamos a ver qué pasa, uno nunca sabe qué va pasar; pero es bonito tener como una ilusión o alguien que todos los te diga: ‘Buenos días mi amor’ o ‘¿Qué estás haciendo, cómo te ayudo, cómo te apoyo?’ Es hermoso, la verdad.”

Asimismo, Bozzo confesó que lo que más le gusta de este hombre es que es “súper guapo” y que es absolutamente igual a ella. Por otra parte, mencionó que ella es una “fanática del cuerpo” y que le encanta verse bien, por lo que se siente en sincronía con este hombre ya que es amante de los deportes y que se mantiene en muy buen estado físico.

“Es un cerebro, es culto, es inteligente y es un triunfador en la vida. No es mexicano y es un poquito años menor que yo, por allí vamos. No es mexicano y no voy a decir de dónde es porque me voy a meter en un lío y no puedo. Quiero conocerlo un poco más”, puntualizó Bozzo.

Laura Bozzo: ¿Cuál fue su última relación amorosa?

El productor de televisión argentino Cristian Zuarez fue la última pareja sentimental que se le conoció de manera pública a Laura Bozzo. Zuarez y Bozzo sostuvieron un noviazgo a lo largo de 15 años, pero en el año 2017 anunciaron su abrupta separación por diferencias irreconciliables.

