¿Chiquinquirá Delgado le propone matrimonio a Jorge Ramos?

En entrevista con su novia Chiquinquirá Delgado para el show digital “El Break de las 7”, Jorge Ramos habló sobre si tiene planeado casarse nuevamente. La conductora de televisión venezolana y el periodista mexicano sostienen una relación amorosa desde hace unos años. Sin embargo, en todo momento han sido muy reservados con su vida amorosa. ¿Sonarán campanas de boda próximamente?

“¿Te volverías a casar?”, le preguntó Delgado a Ramos, a lo que él contestó: “¿Es una propuesta? No, pero para la gente que no nos conoce, creo que somos dos espíritus muy libres que hemos aprendido lo que no nos ha funcionado a ti y a mí. Y sabemos lo que sí nos funciona y creo que esto funciona maravillosamente. No lo cambiaría por nada.”

Asimismo, Ramos continuó hablando sobre cómo le ha caído la cuarentena por el COVID-19 en el ámbito de la vida en pareja con la estrella venezolana: “Creo que la cuarentena nos ha caído maravillosamente bien, ¿no? Ha sido la verdad una bendición para nosotros dos. Y nos llevamos tan bien, tan fácil… que no cambiaría nada.”

Por su parte, Chiquinquirá Delgado bromeó mencionando que venga otra cuarentena. A lo que ambos estuvieron de acuerdo que no lo desean en lo absoluto.

Los comentarios por parte de los usuarios en las redes sociales no tardaron en llegar: “Nunca había visto a Jorge tan sonriente”, “Jajajaja. Pobrecita. Ella se quiere casar y él nada que ver”, “Yo amo esta pareja, me encanta ver cómo son de lindos”, “La mejor entrevista, se miran muy enamorados ambos”, “El parece el papá de ella”, “Me encanta ver a los hombres tan enamorados”, “¿Por qué no le da el anillo? Se lo merece”, “No cabe duda que Chiqui Delgado pone nervioso a Jorge Ramos. Qué emoción verlos”.

¿Qué piensa Jorge Ramos sobre ser entrevistado por su novia?

Al inicio de la entrevista, Chiquinquirá Delgado bromeó con Jorge Ramos al preguntarle si en algún momento se imaginó que ella lo iba a entrevistar. Por su parte, Ramos acotó:

“No sé si esto es una buena idea o es de una de las peores ideas que hemos tenido. De hecho, teníamos como una especie de acuerdo personal en no meter cosas de la relación y no hacerla pública, pero creo que la pandemia ha cambiado muchas cosas.”

Asimismo, el afamado periodista se valió de su sentido del humor al asegurar que le teme más a que Delgado le corte el pelo, esto para hacer alusión a la entrevista que le concedió a su novia para el show de Univision.

