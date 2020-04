Murió Irrfan Khan: ¿Cómo murió el actor de “Life of Pi”?

Irrfan Khan, estrella de Bollywood, conocido en Estados Unidos por aparecer en películas como “Quisiera ser millonario” y “Jurassic World”, murió en Mumbai este 29 de abril de 2020. Tenía 53 años al momento de su fallecimiento.

La causa de la muerte de Khan se debió a complicaciones tras una infección de colon. En el año 2018, el actor ganador del Premio Nacional de la India, anunció que le habían diagnosticado un tumor endocrino, un tipo de cáncer extremadamente raro que afecta la forma en la que las glándulas endocrinas producen hormonas, células que informan el metabolismo, el crecimiento y el estado de ánimo del cuerpo, de acuerdo con un estudio de la Escuela de Medicina de Yale.

Si bien es cierto que Khan se vio forzado a tomarse un descanso de la actuación después de su diagnóstico, finalmente pudo volver a actuar en películas durante el año 2019. Su película más reciente, “Angrezi Medium”, se estrenó en el mes de marzo. Sin embargo, la estrella de “Life of Pi”, sufrió una fuerte recaída y fue hospitalizado de emergencia el martes.

Su publicista confirmó la noticia: “Sí, es cierto que Irrfan Khan ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos en Kokilaben (Dhirubhai Ambani Hospital) en Mumbai debido a una infección de colon. Mantendremos a todos actualizados. Él está bajo observación médica.”

La noticia de la muerte de Khan fue confirmada por su publicista este miércoles a través de un comunicado de prensa:

“Es triste que este día tengamos que presentar la noticia de su fallecimiento. Irrfan era un alma fuerte, alguien que luchó hasta el final y siempre inspiró a todos los que se le acercaron. Después de haber sido alcanzado por un rayo en 2018 con las noticias de un cáncer poco frecuente, le quitó la vida poco pues de que llegó y luchó en las batallas que vinieron con el. Rodeado por su amor, su familia por lo que más se preocupaba, se fue a la morada del cielo dejando un verdadero legado. Todos rezamos y esperamos que esté en paz. Y para resonar y separarse de sus palabras dijo: ‘Como si estuviera saboreando la vida por primera vez, su lado mágico.'”

A Khan le sobreviven su esposa, la productora y guionista Sutapa Sikdar, y sus dos hijos, Babil y Ayan.

Esto es lo que tienes que saber sobre Irrfan Khan:

1. Khan tomó un descanso de la actuación después de ser diagnosticado con cáncer en 2018

El actor que protagonizó con Tom Hanks en “Inferno” y con Angelina Jolie en “A Mighty Heart”, aseguró a Gulf News que estaba completamente sorprendido cuando le diagnosticaron cáncer por primera vez. Sin embargo, Khan siempre se mantuvo animado.

Después de someterse a un tratamiento extenso en Londres, marcó su regreso a las producciones cinematográficas en el mes de marzo de 2020. Protagonizó “Angrezi Medium”.

2. Khan obtuvo una beca en la Escuela Nacional de Actuación en Nueva Delhi

Sahabzade Irfan Ali Khan, mejor conocido como Irrfan Khan, nació el 7 de enero de 1967. Tiene dos hermanos, Imran y Salman. Después de obtener la beca en la Escuela Nacional de Actuación en Nueva Delhi en 1984, hizo su debut cinematográfico con un breve cameo en la película “Salaam Bombay”, nominada al Óscar y dirigida por Mira Nair. Desde entonces, empezó a trabajar en producciones de Bollywood. En India, fue famoso por aparecer en numerosos éxitos taquilleros como “Paan Singh Tomar”, “Haider”, “Gunday” y “Hindi Medium”.

En Estados Unidos, protagonizó la versión cinematográfica de la novela más vendida de Jhumpa Lahiri, The Namesake, y fue nominado a un BAFTA por su trabajo en “The Lunchbox”. Khan también protagonizó “In Treatment”, la serie de Showtime que fue aclamada por la crítica.

3. Khan no pudo asistir al funeral de su madre por el Coronavirus

Saeeda Begum, madre del talentoso actor, murió en Jaipur el pasado 25 de abril, de acuerdo a información publicada por NDTV. Debido al Coronavirus y a las medidas de distanciamiento social, Khan sólo pudo asistir al funeral a través de una videollamada desde Mumbai. Begun tenía 95 años de edad.

El actor en todo momento estuvo acompañado de su esposo e hijos en el hospital, inclusive al momento de su muerte.

4. Khan tenía dos películas en Pre-Producción antes de su muerte

One on One – Irrfan KhanSubscribe to our channel http://bit.ly/AJSubscribe The award-winning actor talks to Riz Khan about his success in the Bollywood and Hollywood film industries. At Al Jazeera English, we focus on people and events that affect people's lives. We bring topics to light that often go under-reported, listening to all sides of the story and giving a 'voice to the voiceless.' Reaching more than 270 million households in over 140 countries across the globe, our viewers trust Al Jazeera English to keep them informed, inspired, and entertained. Our impartial, fact-based reporting wins worldwide praise and respect. It is our unique brand of journalism that the world has come to rely on. We are reshaping global media and constantly working to strengthen our reputation as one of the world's most respected news and current affairs channels. Social Media links: Facebook: https://www.facebook.com/aljazeera Instagram: https://instagram.com/aljazeera/?ref=… Twitter: https://twitter.com/ajenglish Website: http://www.aljazeera.com/ google+: https://plus.google.com/+aljazeera/posts 2010-05-08T12:27:06.000Z

Antes de su muerte, Khan protagonizó sus próximas dos películas: “The Wicked Path” y “Takadum”.

Su última película, “Angrezi Medium”, se estrenó una semana antes de que India cerrara todas las salas de cine debido a la propagación del COVID-19. La película fue una secuela de “Hindi Medium”, una de las películas más exitosas en India en el año 2017.

5. Fue homenajeado a través de las redes sociales por su galardonada carrera cinematográfica

De acuerdo con la página de Khan en IMBD, apareció en más de 100 películas de Bollywood y se abrió camino en la industria cinematográfica en los Estados Unidos. El actor logró participar en producciones como “Slumdog Millionaire”, “I love You”, “The Amazing Spider-Man” y “Life of Pi”.

Amitaa=bh Bachchan, que protagonizó con Khan en “Pike”, le rindió un sentido homenaje a su memoria con el siguiente mensaje en Tiwtter:

T 3516 – .. just getting news of the passing of Irfaan Khan .. this is a most disturbing and sad news .. 🙏

An incredible talent .. a gracious colleague .. a prolific contributor to the World of Cinema .. left us too soon .. creating a huge vacuum ..

Prayers and duas 🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 29, 2020

Tweets by TheShilpaShetty

Por su parte, el cineasta Koran Jarah tuiteó: “Gracias por esos recuerdos imborrables de la película. Gracias por elevar el listón como artista. Gracias por enriquecer nuestro cine. Te extrañaremos muchísimo Irrfan, pero siempre estaremos inmensamente agradecidos por tu presencia en nuestras vidas, en nuestro cine. Te saludamos”.

Thank you for those indelible movie memories….thank you for raising the bar as an artist …thank you for enriching our Cinema….we will miss you terribly Irrfan but will always always be immensely grateful for your presence in our lives…..our cinema….we salute you🙏❤️😪 — Karan Johar (@karanjohar) April 29, 2020

LEE TAMBIÉN: Matthew McConaughey habla en español por el Coronavirus: ¿Qué dijo?

LEE TAMBIÉN: Michelle Obama estrena documental sobre su vida: ¿Cuándo, dónde?