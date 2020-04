¿La propiedad en donde murió Joan Sebastian está en venta?

De acuerdo con Suelta La Sopa de Telemundo, los herederos del recordado Joan Sebastian habrían puesto en venta la propiedad en donde murió el talentoso cantante en el mes de julio de 2015 en Teacalco, Guerrero en México.

“Aseguran que el rancho en donde murió Joan Sebastian será rematado al mejor postor, nos llegan informes que debido a la crisis sanitaria los familiares del inolvidable poeta del pueblo que aún no se reparten la herencia, están deliberando poner a la venta el rancho Cruz de la Sierra en Teacalco, Guerrero. Una de las propiedades favoritas del creador de “Secreto de amor”, fue justo en ese lugar en donde falleció Joan Sebastian el 13 de julio de 2015″, afirmaron en el show de Telemundo.

¿Cuándo y cómo murió Joan Sebastian?

Joan Sebastian falleció a sus 64 años en el mes de julio de 2015. En el año 1999, el cantante fue diagnosticado con cáncer en los huesos y desde entonces batalló con la difícil enfermedad que le duró 16 años hasta el momento de su muerte.

Joan Sebastian: podrían rematar la propiedad donde murió el ídolo | Suelta La Sopa

Alejandro Fernández brindó un sentido homenaje a Joan Sebastian

El cantante mexicano Alejandro Fernández recientemente le rindió un sentido homenaje a Joan Sebastian con el lanzamiento de su nuevo sencillo musical “Eso y más”.

En entrevista con Despierta América, Fernández manifestó que todas las ganancias de este proyecto musical serían destinadas a los músicos que se ha visto afectados económicamente en medio de la crisis de salud pública que se vive a nivel mundial con el Coronavirus, una pandemia que ha afectado hasta a la industria de la música.

El lanzamiento de “Eso y más” de Alejandro Fernández se realizó el pasado 8 de abril, fecha en la que Joan Sebastian estaría celebrando un año más de vida. En ese momento, “El Potrillo” dedicó un emotivo mensaje a “su amigo y maestro”:

“Mañana es el cumple de mi amigo, del maestro, de nuestro poeta en el cielo, Joan Sebastian. Además es un momento en el cual estamos distanciados físicamente unos de otros, pero la música es un puente que nos une. Los invito a cantar esta canción junto conmigo, la cantaremos con una sola voz que se oiga hasta el cielo, que llegue con un “te quiero” a toda la gente sola y triste, que les dé esperanza. Donde quiera que estén los amo y les prometo que por medio de mi música cruzaré todas las barreras para estar con ustedes.”

