¿Sebastián Rulli se convertirá en padre nuevamente?

A través de su cuenta en Instagram, el actor Sebastián Rulli despertó la curiosidad de sus seguidores al mostrarse “embarazado”, pero todo se trató de un personaje que interpretó para su perfil oficial en TikTok. En el clip, se puede apreciar al galán de telenovelas vestido de mujer con una abultada barriga que simulaba un embarazo.

“Alguien ha creado una cuenta de tik tok y se hace pasar por mi para destruir mi carrera! Si Miguel Garza lo encuentra no me hago responsable. NO ME SIGAN AHÍ!!”, aseguró Rulli en el texto del video que cuenta con más de 1 millón de reproducciones en la plataforma de Instagram.

En el clip, la estrella argentina interpreta a una mujer que la entrevistan en medio de una protesta. Sin embargo, lo gracioso es cuando le preguntan sobre si está “embarazada” por la proporción de su barriga. A lo que Rulli respondió: “No estoy embarazada, es panza normal”.

Al momento de ser elogiado por el top rosa que usaba en el video, Rulli confesó que ya la prenda de ropa es de él porque a “Angy” (Angelique Boyer) le queda grande después que él lo usó para su sorprendente personificación en la plataforma de TikTok.

Personalidades com Angelique Boyer, Zuleyka Rivera, Galilea Montijo, Jessica Coch y Poncho de Nigris reaccionaron a la publicación del actor en Instagram.

Los fanáticos del actor también se pronunciaron: “Yo pensé que era Rulli que nos quería mostrar su embarazo”, “Sea serio, eres muy lindo para andar en eso”, “Te pasas Sebastián”, “Tan bello, sácale una sonrisa a la vida”, “Me reí como media hora”, “Esas comiditas ricas que te prepara Angelique Boyer te sientan genial”.

Sebastián Rulli celebra nuevo proyecto

A pesar de la cuarentena por el COVID-19, Sebastián Rulli está celebrando su nuevo proyecto con Netflix; se trata de la segunda temporada de la serie “El Dragón” que ya está disponible en la plataforma de streaming.

En el proyecto, Rulli interpreta a Miguel Garza, un poderoso empresario mexicano que regresó a Ciudad de México para hacerse cargo de los turbios negocios de su millonaria familia. La segunda temporada de “El Dragón” cuenta con 44 episodios y está disponible en estos momentos en Netflix. Más información sobre la serie la puedes encontrar pulsando aquí.

