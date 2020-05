¿Qué ver en TV? – Domingo 03 de mayo

Este domingo tenemos los programas que Univisión y Telemundo tienen en sus listas de programación. Telemundo transmitirá “American Ninja Warrior”, mientras que Univision emitirá una edición especial de “Aquí y Ahora” con Don Francisco, Ilia Calderón y Jorge Ramos. Telemundo también transmitirá las películas “Criminal”, “Rio 2” y “Tears of The Sun”.

American Ninja Warrior

Telemundo transmitirá “American Ninja Warrior”, el fenómeno competitivo en el que diversos atletas se disputan un millón de dólares en una de las competencias más rigurosas en la historia de televisión.

“American Ninja Warrior” se transmite a las 7:00 PM, Hora del Este, por Telemundo.

Aquí y Ahora

Este domingo los niños tienen la palabra en una edición especial de “Aquí y Ahora” en donde se abordarán diversos temas de interés sobre el Coronavirus.

El legendario Don Francisco se unirá a Ilia Calderón y Jorge Ramos para tocar temas que van desde la educación desde casa por internet, cómo manejar la incertidumbre y los miedos y mantener la calma, hasta conversar acerca de la vida después de la pandemia. Personajes de Plaza Sésamo y un panel de expertos también formarán parte del especial que presenta inquietudes y respuestas.

“Aquí y Ahora” se transmite por Univision a las 7:00 PM, Hora del Este.

Man of Steel

La película protagonizada por Henry Cavill, será transmitida por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Desde Krypton, un lejano planeta muy avanzado tecnológicamente, un bebé es enviado en una cápsula a través del espacio a la Tierra para que viva entre los humanos. Educado en una granja en Kansas en los valores de sus padres adoptivos, Martha (Diane Lane) y Jonathan Kent (Kevin Costner), el joven Clark Kent (Henry Cavill) comienza desde niño a desarrollar poderes sobrehumanos, y al llegar a la edad adulta llega a la conclusión de que esos poderes le exigen grandes responsabilidades, para proteger no sólo a los que quiere, sino también para representar una esperanza para el mundo.”

Man of Steel – Official Trailer 3 [HD]http://manofsteel.com http://www.facebook.com/manofsteel In theaters June 14th. From Warner Bros. and Legendary Pictures comes "Man of Steel", starring Henry Cavill, directed by Zach Snyder. The film also stars Amy Adams, Diane Lane, Kevin Costner, Michael Shannon, Russell Crowe, Antje Traue, Ayelet Zurer, Henry Lennix, Christopher Meloni and Laurence Fishburne. 2013-04-17T00:14:16.000Z

Criminal

La película protagonizada por Kevin Costner, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “La historia del hombre adecuado en el cuerpo equivocado. En un último esfuerzo para detener una conspiración diabólica, implantan los recuerdos, secretos y habilidades de un agente de la CIA fallecido en un impredecible y peligroso convicto con la esperanza de que completará la misión.”

Criminal (2016 Movie) Official Trailer – “Remember”The Mission Is In The Memories. Criminal – Now Playing In Theaters. Find Showtimes: http://Tickets.Criminal.movie Starring Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Alice Eve and Gal Gadot. #CriminalMovie https://Criminal.movie https://facebook.com/Criminal https://instagram.com/Criminal https://twitter.com/criminal_movie The story of the right man in the wrong body. In a last-ditch effort to stop a diabolical plot, a dead CIA operative’s memories, secrets, and skills are implanted into an unpredictable and dangerous death-row inmate in hopes the he will complete the operative’s mission. Summit Entertainment and Millennium Films present a Benderspink production and Millennium Films production and a Campbell Grobman Films production, a film by Ariel Vromen. Written by Douglas Cook & David Weisberg. Directed by Ariel Vromen.​ 2016-02-11T16:45:16.000Z

Tears of The Sun

La película protagonizada por Bruce Willis, será transmitida por Telemundo a las 4:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un equipo comandado por el teniente Waters (Bruce Willis), un veterano oficial de la unidad especial SEAL, se adentra en el corazón de África con la misión de rescatar a Lena Kendrick (Monica Bellucci), una doctora americana que trabaja en una zona muy conflictiva. Pero, cuando la encuentran, ella se niega a abandonar a los refugiados y exige a Waters que los escolte a todos a través de la peligrosa jungla nigeriana. El oficial tendrá que enfrentarse a un grave dilema: obedecer las órdenes recibidas o, por el contrario, seguir los dictados de su propia conciencia.”

Tears of the Sun (2003) Official Trailer 1 – Bruce Willis MovieStarring: Bruce Willis, Cole Hauser, Monica Bellucci Tears of the Sun (2003) Official Trailer 1 – Bruce Willis Movie A Special-Ops commander leads his team into the Nigerian jungle in order to rescue a doctor who will only join them if they agree to save 70 refugees too. Subscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn We're on SNAPCHAT: http://bit.ly/2cOzfcy Like us on FACEBOOK: http://bit.ly/1QyRMsE Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt Welcome to the Fandango MOVIECLIPS Trailer Vault Channel. Where trailers from the past, from recent to long ago, from a time before YouTube, can be enjoyed by all. We search near and far for original movie trailer from all decades. Feel free to send us your trailer requests and we will do our best to hunt it down. 2017-02-14T21:34:40.000Z

Rio 2

La película animada de Blue Sky Studios, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “En “Río 2″, Blu, Perla y sus tres hijos llevan una vida perfecta. Cuando Perla decide que los niños tienen que aprender a vivir como auténticas aves, insiste en que la familia se aventure a viajar al Amazonas. Mientras Blu trata de encajar con sus nuevos vecinos, le preocupa la posibilidad de perder a Perla y a los chicos ante la llamada de la selva.”

Rio 2 Official Trailer #1 (2014) – Jamie Foxx Animated Sequel HDSubscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Like us on FACEBOOK: http://goo.gl/dHs73 Rio 2 Official Trailer #1 (2014) – Jamie Foxx Animated Sequel HD Blu, Jewel and their three kids living the perfect domesticated life in the magical city that is Rio de Janeiro. When Jewel decides the kids need to learn to live like real birds, she insists the family venture into the Amazon. As Blu tries to fit in with his new neighbors, he worries he may lose Jewel and the kids to the call of the wild. The Movieclips Trailers channel is your destination for the hottest new trailers the second they drop. Whether it's the latest studio release, an indie horror flick, an evocative documentary, or that new RomCom you've been waiting for, the Movieclips team is here day and night to make sure all the best new movie trailers are here for you the moment they're released. In addition to being the #1 Movie Trailers Channel on YouTube, we deliver amazing and engaging original videos each week. Watch our exclusive Ultimate Trailers, Showdowns, Instant Trailer Reviews, Monthly MashUps, Movie News, and so much more to keep you in the know. Here at Movieclips, we love movies as much as you! 2013-10-02T16:13:26.000Z

