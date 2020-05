¿Qué ver en TV? – Sábado 23 de mayo

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión del show “Pequeños Gigantes”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “La Voz Kids” y las películas “13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi”, “Kickboxer III: The Art of War” y “The Hitman’s Bodyguard”.

1. Pequeños Gigantes

Univision retransmitirá la nueva temporada de la competencia infantil “Pequeños Gigantes”. En este episodio, los capitanes se enfrentan al reto de “Gali dice” para ganar un punto extra..

“Pequeños Gigantes”, conducido por Galilea Montijo, es transmitido por Univision a las 7:00 PM, Hora del Este.

2. La Voz Kids

“La Voz Kids”, la competencia infantil conducida por Jorge Bernal y Daisy Fuentes, regresa para cautivar a la audiencia de habla hispana una vez más.

Los televidentes podrán revivir los momentos más emocionante cuando las estrellas musicales y Coaches Prince Royce, Paulina Rubio y Roberto Tapia estén en búsqueda de los mejores vocalistas de la nación entre las edades de siete a 14. El reality musical contará con las electrificantes Audiciones a Ciegas, las emocionantes Batallas y las fascinantes Finales, donde sólo un niño será coronado como el ganador de “La Voz Kids” en la gran final.

“La Voz Kids” es transmitido por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

3. 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

La película protagonizada por John Krasinski, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El 11 de septiembre de 2012, en el aniversario de los ataques terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono, un grupo de milicianos islamistas atentaron contra el consulado estadounidense y un anexo cercano de la CIA en Bengasi, Libia. Un equipo de seis miembros de Operaciones Especiales de Estados Unidos fue enviado para rescatar a los supervivientes.”

13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi Official Trailer #1 (2016) Michael Bay Movie HD13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi Trailer 1 (2016) Michael Bay Movie HD [Official Trailer] 2015-07-29T01:15:52Z

4. Kickboxer III: The Art of War

La película protagonizada por Sasha Mitchell, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “David Sloan, el campeón norteamericano de kickboxing, llega a Brasil acompañado de Xian para enfrentarse con el temible campeón argentino Eric Martine, cuyo manager administra una red de prostitución de adolescentes en secreto. Sloan conoce en un incidente a un niño de la calle llamado Marcos, a quien nombra su asistente y con quien forja relaciones muy sólidas, y a su hermana Isabella, una preciosa muchacha adolescente que es secuestrada por el mánager de Martine, Verreux. David deberá sobrevivir en las calles de Río de Janeiro, una ciudad marcada por la delincuencia juvenil y la prostitución, para poder dar con el paradero de la hermana de Marcos antes de que ocurra una desgracia.”

Kickboxer 3 / Official Trailer (1992)Subscribe to Exclusive Media for all the latest trailers and movie clips http://bit.ly/1m2iRIl Sloan is invited to take part in a charity contest in Rio de Janeiro. While there, Sloan befriends street urchin Lara, but he faces a huge dilemma when the opponent's manager kidnaps Lara in an attempt to blackmail Sloan into throwing the fight. 2014-10-01T11:00:02Z

The Hitman’s Bodyguard

La película protagonizada por Ryan Reynolds, será transmitida por Telemundo a las 8:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El prestigioso guardaespaldas Michael Bryce (Ryan Reynolds) recibe un nuevo cliente: un asesino a sueldo, Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), que debe testificar en un juicio en La Haya contra un cruel dictador (Gary Oldman).”

The Hitman's Bodyguard Red Band Trailer #1 (2017) Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson Action Movie HDThe Hitman's Bodyguard Red Band Trailer 1 (2017) Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson Action Movie HD [Official Trailer] 2017-04-13T01:05:38Z

