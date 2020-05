Acusan a Christian Chávez de golpear brutalmente a su novio: ¿Por qué?

De acuerdo con Un Nuevo Día, Christian Chávez fue acusado de haber agredido físicamente a su ex novio Maico Kemper, al punto de tener que ser atendido en un hospital después de ser golpeado en la cabeza con una botella y sufrir una grave herida. Kemper de nacionalidad holandesa, alegó que Chávez lo golpeó en la cabeza después de que le manifestó sus deseos de no continuar con la relación amorosa que sostenían desde hace un tiempo.

El show de Telemundo dio a conocer que el ex integrante de “RBD” llevó a Kemper a un centro de salud en Ciudad de México después de que quedó inconsciente por la herida que sufrió en la cabeza. Al ser cuestionado sobre la herida, Chávez manifestó que Kemper se la realizó con una caída debido a su estado de ebriedad.

Por su parte, el hombre de nacionalidad holandesa afirmó que recuerda perfectamente la agresión y actuó de manera legal en contra de Christian Chávez interponiendo una denuncia en el Departamento de Policías de Ciudad de México.

A través de un comunicado de prensa, Chávez se pronunció respecto a la presunta denuncia de agresión doméstica:

“Por medio de la presente quiero transmitirles que por temas legales no puedo dar ningún tipo de declaración sobre las falsas acusaciones en las que se atenta a mi persona y mi integridad. Sin embargo, puedo compartirles que estoy tranquilo y enfocado en mi familia y trabajo, sé que todo va a estar bien. Hablaré del tema cuando mis abogados lo crean pertinente, les pido su comprensión y respeto en el proceso legal que se está llevando a cabo.”

Christian Chávez: Su novio lo acusa por agresión | Un Nuevo Día | TelemundoVideo oficial de Telemundo Un Nuevo Día. Christian Chávez fue acusado como agresor por su novio, además, acusan a Danna Paola del truene entre Sebastián Yatra y su novia, Tini, y Snoop Dogg vs Tekashi69. YouTube: http://www.youtube.com/unnuevodia Official page: http://www.Telemundo.com/UnNuevoDia Facebook https://www.Facebook.com/UnNuevoDia Twitter https://twitter.com/#!/UnNuevoDia SUSCRÍBETE: http://bit.ly/1ykCaDr Un Nuevo Día: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida de los famosos dentro y fuera de la pantalla. Además de los secretos más íntimos de los artistas, sus camerinos y sus hogares. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1aKzTGA LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1Bpw7JV Christian Chávez: Su novio lo acusa por agresión | Un Nuevo Día | Telemundo http://www.youtube.com/unnuevodia 2020-05-19T15:38:58Z

Asimismo, el cantante y actor mexicano colgó un video en su perfil oficial en Instagram en donde habló sobre el escándalo legal en el que está inmerso por presunta violencia doméstica con su ex novio:

“Primero que nada quiero agradecerles por preocuparse por mí y bueno… decirles que sí, estoy pasando por un proceso un poco complicado que se va a arreglar por la vía legal, ya se están tomando acciones. Yo no pienso difamar a nadie porque no está en mi esencia y no es lo que busco, creo firmemente en la justicia y en la verdad. Lo que sí les puedo decir es que las relaciones tóxicas son algo que te pueden costar muchísimo si no alzas la voz desde un principio.”

LEE TAMBIÉN: Lele Pons habla sobre la homosexualidad de su padre: ¿Qué dijo?

LEE TAMBIÉN: Mauricio Ochmann habla de su relación con Sandra Echeverría: ¿Qué dijo?