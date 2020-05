Mauricio Ochmann habla de su relación con Sandra Echeverría: ¿Qué dijo?

View this post on Instagram

De mis sesiones favoritas con mi talentosísisimo @carlos_ruizc hace unos meses en la promoción de #LaUsurpadora Hicimos una sesión increíble para la portada de @marieclaire_la 🙌🏼❤️ Recuerden que La Usurpadora está en @primevideomx y son solo 26 capítulos! Perfecta para ésta cuarentena😂👌 #TBT