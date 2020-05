Héctor Sandarti sale de “Un Nuevo Día”: ¿Por qué?

Después de dos años de haberse unido al equipo de presentadores de “Un Nuevo Día”, el presentador guatemalteco Héctor Sandarti se despide del show matutino de Telemundo debido a unas reestructuraciones que está implementando la cadena televisiva, de acuerdo con información publicada en exclusiva por La Opinión.

“La salida de Sandarti tendría que ver con un cambio de estrategia para ‘Un Nuevo Día’ con la búsqueda de subir los bajos rating. Entre los cambios que está sufriendo el show de la mañana de Telemundo, ahora pasó del departamento de entretenimiento al de noticias, quedando a cargo del mismo Patsy Loris, misma ejecutiva que en su momento, estando en Univision, buscó hacer de ‘Despierta América’ un show más noticioso, mudando ‘La casita más feliz de la televisión hispana’ a un estudio más moderno.”, reseñó el sitio web.

Por su parte, Sandarti no se ha pronunciado respecto a la noticia que se dio a conocer en horas de la mañana de este jueves 21 de mayo. Sin embargo, sus fanáticos manifestaron su descontento con Telemundo a través de su cuenta oficial en Instagram: “¿Por qué te vas? Eres mi favorito”, “¿Por qué te vas de Telemundo? Que triste”, “¿Por qué te vas Sandarti? No es justo, primero Daniel y ahora tu”, “No quiero que te vayas Sandarti”, “Él único que le dio vida al programa después de Daniel, espero no sea verdad. Eres muy bueno”.

¡Le damos la bienvenida a Héctor Sandarti! | Un Nuevo Día | TelemundoVideo oficial de Telemundo Un Nuevo Día. El actor y presentador guatemalteco Héctor Sandarti llegó a nuestra nueva casita para mostrarnos su talento y buen humor. ¡Te encantará conocer su historia!. YouTube: http://www.youtube.com/unnuevodia Official page: http://www.Telemundo.com/UnNuevoDia Facebook https://www.Facebook.com/UnNuevoDia Twitter https://twitter.com/#!/UnNuevoDia SUBSCRIBETE: http://bit.ly/1ykCaDr Un Nuevo Día: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida de los famosos dentro y fuera de la pantalla. Además de los secretos más íntimos de los artistas, sus camerinos y sus hogares. SUBSCRIBETE: http://bit.ly/1ykCaDr Telemundo Es una división de Empresas y Contenido Hispano de NBCUniversal, liderando la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para los hispanos en los EEUU y a audiencias alrededor del mundo. Ofrece producciones originales, películas de cine, noticias y eventos deportivos de primera categoría y es el proveedor de contenido en español número dos mundialmente sindicando contenido a más de 100 países en más de 35 idiomas. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1aKzTGA LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1Bpw7JV ¡Le damos la bienvenida a Héctor Sandarti! | Un Nuevo Día | Telemundo 2018-05-21T15:54:15Z

La Opinión se comunicó con Telemundo y confirmaron la noticia de la abrupta salida con el siguiente comunicado de prensa: “Héctor Sandarti, co-presentador de ‘Un Nuevo Día’ por los últimos dos años, está saliendo del galardonado programa mañanero de Telemundo. Estamos muy agradecidos por la dedicación, carisma y gran profesionalismo que le aportó al programa, lo cual estamos seguros le continuará trayendo gran éxito en sus futuros proyectos.”

En el mes de mayo de 2018, Sandarti se unió formalmente a las filas de presentadores del show “Un Nuevo Día” de Telemundo. Desde ese momento, la estrella guatemalteca logró conquistar a la audiencia hispana en los Estados Unidos con su carisma, sencillez y humildad.

De acuerdo con La Opinión, Héctor Sandarti se despedirá de la audiencia de “Un Nuevo Día” en una despedida oficial que le organizó el equipo de producción del show, tal y como sucedió con la salida del presentador de televisión venezolano Daniel Sarcos.

LEE TAMBIÉN: Carlos Vives anuncia su nuevo álbum discográfico: ¿Cuándo sale a la venta?

LEE TAMBIÉN: Zuleyka Rivera estrena proyecto con Bruce Willis: ¿De qué se trata?