Carlos Vives anuncia su nuevo álbum discográfico: ¿Cuándo sale a la venta?

El ganador del premio GRAMMY® Carlos Vives anunció la salida de su decimocuarto álbum de estudio “Cumbiana”, que estará disponible en todas las plataformas digitales el 22 de mayo a través de Sony Music Latin.

El más reciente álbum del cantautor colombiano es una amplia exploración sonora de los orígenes de la cumbia. Las diez canciones son la colección de música más diversa de Vives hasta la fecha, desde fusiones de salsa y reggaetón hasta el icónico acordeón del vallenato que se ha convertido en parte integral de su sonido. El álbum fue grabado en varios estudios en los Estados Unidos, el Reino Unido y España, así como en la Colombia natal de Vives.

“Cumbiana” ve a Vives llevando la historia de la cumbia a la era moderna. El registro mantiene la sensibilidad del norte de la costa colombiana, donde el género encuentra sus raíces mientras fusiona su sonido y espíritu indígena tradicional con los sonidos latinos modernos. Vives se une al pasado y al presente del género, junto a pilares de la música como Rubén Blades (Canción Para Rubén) hasta voces más nuevas como Jessie Reyez (“Hechicera”) y artistas fuera de la esfera latina como Ziggy Marley (“El Hilo”).

Junto con el anuncio, Carlos Vives lanza su segundo sencillo “For Sale” junto al cantautor español Alejandro Sanz. La canción romántica y deprimente el dúo intercambian versos entre una vorágine de reguetón-cumbia con un ritmo delirante. “For Sale” es el tipo de historia que marca a un hombre por el resto de su vida; se trata de apostar por el amor y morir tratando de obtenerlo”, canta Vives en el tema.

El video fue dirigido por Nuno Gomes y filmado en Bogotá, Colombia. Una coloquial historia donde una venta de garaje es el la mejor forma para ganarle desapego en el amor. La protagonista es la presentadora colombiana Ana María Trujillo quién se convierte en un espejismo tras el divorcio y el decir adiós.

Carlos Vives obtuvo su 19° lugar, en el Top 10 en la lista de Tropical Airplay de Billboard con “No Te Vayas”, el sencillo principal de Cumbiana. El vallenato-pop de la canción, fue producido por Vives, Martin Velilla y Andrés Leal. Escrito por Vives, la canción alcanzó el número 1 en las listas de radio de Colombia, Ecuador, Paraguay, Panamá, Honduras, Chile y República Dominicana. El video musical ha superado más de 10 millones de transmisiones en Youtube Music. Carlos Vives sorprendió a sus fans con un concierto en vivo desde su hogar #NoTeVayasdetucasa, una actuación acústica de una hora en YouTube, donde interpretó su más reciente éxito, así como sus canciones más importantes de su carrera.

