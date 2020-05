Carmen Aub de ‘El Señor de los Cielos’ presenta a su novio: ¿Quién es él?

Carmen Aub, Rutila en la exitosa serie “El Señor de los Cielos”, presentó a su nuevo novio en una reciente entrevista con Suelta La Sopa de Telemundo. Durante la conversación, Aub afirmó que su nueva conquista no tiene nada que ver con la industria del entretenimiento y confesó que es muy difícil para una actriz establecer una relación amorosa, debido a que muchos hombres les causa inseguridad verlas en escenas candentes con otro hombre en proyectos televisivos.

“Tengo novio, no está en el medio, no tiene nada que ver con el medio. Así que yo creo que eso es lo que lo hace que hasta ahora hemos funcionado muy bien hasta en cuarentena. Ya vamos a cumplir un año y medio más o menos”, afirmó Aub en la entrevista.

Al momento de ser cuestionada sobre si ya sabíamos de quién se trataba, la estrella mexicana mencionó: “He puesto un par de cosas en las redes, la verdad trato de mantener mi vida privada; más que nada por él como no es figura pública. Cuando han visto fotos en mi Instagram de Nicolas, él es mi novio.”

La actriz también se expresó sobre si piensa que su profesión se ha interpuesto en sus relaciones amorosas: “Sí, muchísimas veces. Esta carrera es difícil, que si te toca la escena de cama con alguien o el beso… Las inseguridades que les puedes causar a tu pareja, ¿no?”.

Al recordar su participación en la exitosa serie “El Señor de los Cielos”, Aub confesó que las personas con las que se lleva mejor del elenco del proyecto son la actriz venezolana Sabrina Seara y las actrices mexicanas Fernanda Castillo y Gala Montes.

“Me da muchísimo gusto porque tanto Erik como Fer son personas que no están en el drama, no están exponiendo sus vidas todo el tiempo en las redes y yo creo que eso lo hace más real. Creo que no deben tener fecha aún, pero esperaré mi invitación”, confesó la recordada “Rutila” para referirse al reciente compromiso de Erik Hayser y Fernanda Castillo.

A través de sus redes sociales, Carmen Aub se ha mostrado muy activa mientras vive la cuarentena en su residencia en la ciudad de Miami, Florida. Ciudad en donde reside desde hace un tiempo y en donde desarrolla gran parte de sus proyectos televisivos con Telemundo. La última participación de la actriz en una serie televisiva fue en “Milagros de Navidad” con el personaje de Mariana Ramírez en el año 2017.

Carmen Aub está pasando la cuarentena junto a su novio | Suelta La SopaVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Carmen Aub nos confiesa nuevos detalles sobre su vida durante la cuarentena y cómo la está pasando al lado de su novio, de quién la actriz parece estar muy enamorada.

