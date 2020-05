Noticias de Reinas -Mayo 06: La Miss Venezuela Sthefany Gutiérrez da mercados en crisis del COVID-19

View this post on Instagram

¡Llevar esperanza!⁣ ⁣ Fortalecer las almas en tiempos de dificultad, es la mejor forma de ser felices y hacer felices a los demás.⁣ ⁣ Para ello esta semana pudimos apoyar a más de 300 familias de Barcelona – Anzoátegui con alimentos, que es una de las necesidades latentes por estos días de crisis mundial.⁣ ⁣ Pude regalar y recibir afectos a través de esta bonita jornada que sirvió para alegrar los corazones de los habitantes de diversos sectores de mi ciudad. ⁣ ⁣ Es la forma que tengo de poder hacerlos sentir mejor en estos tiempos, es la mejor manera de aportar a un país que necesita de ciudadanos con disposición, con corazón y con compromiso.⁣ ⁣ Agradecida con la @jhs.fundacion al @grupojhs por permitirme beneficiar a algunas familias en situación vulnerable.⁣ ⁣ Siendo mejores personas, transmitiendo amor, ayudando al de al lado, ocupándonos del más desposeído, solo así, podremos transformar nuestro mundo y de quienes nos necesitan.⁣ ⁣ Nos vemos pronto! 🙌🏻