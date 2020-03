Noticias de reinas -30 de Marzo: ex Miss Venezuela Sthefany Gutiérrez sobre coronavirus

3 años han pasado desde que Dios me dio la posibilidad de conocer e Stefanía y a sus padres, recuerdo justo eran los días del Miss Venezuela, sus padres trabajaban en el canal y la fe inquebrantable con la que día a día enfrentaban el diagnóstico de cirrosis hepática de Stefanía me marcó y me conectó con ellos, fueron innumerables los esfuerzos realizados para lograr ayudar a sanar a su hija. Las ganas de vivir de Stefanía no tienen límites, ella tomó la iniciativa de crear un canal YouTube para recaudar dinero para su transplante, el cual le realizaron hace 4 meses. Han sido años de lucha que se traducen en amor, constancia, fe, ganas, entrega de vida para dar vida. Me sumé a esta causa apoyando con darle vida a Stefanía, me siento comprometida con su familia y con ella que se robó mí corazón a través de su energía y ganas de involucrarse en contribuir para lograr su transplante. El caso de Stefanía es el más puro ejemplo de cuando las dificultades se enfrentan en familia, unidos y con la fe intacta, las cargas se alivian. Infinitas gracias a todos los que creyeron y se unieron a esta noble causa para hoy verla heroica, Stefanía sigue soñando, está muy fortalecida, solo esperamos Dios la siga bendiciéndola para que su recuperación sea completa. 🙌🏻 Segura estoy de que seré la entrevistada en su canal YouTube, en esta temporada La Vida después del transplante☺️🙏🏽

A post shared by Sthefany Gutierrez Gutierrez (@sthefanygutierrez1) on Mar 1, 2020 at 11:07am PST