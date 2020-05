Escupen a Gelena Solano del “Gordo y la flaca”: ¿pudo contagiarse de coronavirus?

View this post on Instagram

La nueva manera de andar en las calles #todoscubiertos Desde el primer dia en las calles de ny cubriendo los casos de #coronavirus #univision @elgordoylaflaca Increíble todo lo que hemos visto y hemos vivido en tan poco tiempo. No es lo mismo contarlo que #vivirlo #timessquare un lugar tan lleno de vida y visitado por millones de personas ahora se ha convertido en toda una pesadilla. Mil gracias #luchy @romanacouture por este bello #abrigo que me funciono muy bien en medio de todo esto 🙏😘