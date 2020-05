“Sigo dolido por lo que hizo al niño” dice Christian Estrada de Frida Sofía

Así están las cosas en esta disputa entre Frida Sofia y Alejandra Guzmán que pica y se extiende con las últimas revelaciones del ex de Frida Sofía.

Christian Estrada hizo fuertes declaraciones sobre el bebé que esperaban con Frida Sofía y su “relación” con Alejandra Guzmán.

La semana previa al día de las madres no fué nada agradable para la cantante Alejandra Guzmán pues como hemos venido informando han habido nuevos roces entre madre e hija a las que se suman las de la ex pareja de la joven artista.

Luego de que Alejandra Guzmán publicara en redes un sentido video defendiéndose nuevamente de las acusaciones de su hija y pidiéndole que no se descargue con ella como si fuese “su bote de basura”, Frida Sofía no pudo quedarse callada.

Herida entre otras cosas porque su madre le dijo que tenía un problema mental se dedicó a poner en sus historias de Instagram una serie de declaraciones que la hacen ver exaltada y repetitiva, sin dar claros argumentos.

“A quien le importa mi vida”, contesta Frida Sofía aquí en una serie de breves comentarios que pueden ver en este link.

Tal vez lo más hiriente que afirma en uno de ellos es: “Una cosa es ser madre y otra es parir”. Y en cuanto a lo que se refiere a su condición mental no tiene reparos en decirle a su mamá que iría encantada a una entrevista siquiátrica pero en su compañía. “Vamos las dos!!”

Para rematar por esta semana con los duros ires y venires entre madre e hija, Frida Sofía puso este post en su cuenta de Instagram: “El sol no se tapa con un dedo”. Juzguen ustedes cómo va la cosa.

Christian Estrada Ex de Sofía reaparece con declaraciones

Lo que terminó de ponerle sal al conflicto entre Frida Sofia y Alejandra Guzmán fueron las declaraciones del ex de Frida Sofía, Christian Estrada sobre el bebé que esperaban y su relación con Alejandra Guzmán

En el programa Suelta la Sopa, Christian Estrada dió una entrevista a Luis Alfonso Borrego y se mostró acongojado y dolido con todo el ir y venir de la discusión entre su ex pareja y su madre.

Este es el video en el que relata su experiencia y se muestra aún afectado por la situación

Tras recordar el momento en que Frida Sofía declaró que estaba embarazada cuando ellos ya se habían separado luego de conocer que supuestamente él y su mamá, Alejandra Guzmán, se veían y por eso ella abortó declaró:

“Le dije: ‘quiero ver pruebas, muéstrame el dispositivo, muéstrame todo’, y me lo enseñó. A los tres días ella me dijo que se lo había sacado, que había abortado, yo vi el ultrasonido, vi el feto, yo lo vi”, dijo a Lucho Borrego con lágrimas en los ojos.

Le dijo también que tenía un nombre pensado para su bebé: Maximiliano. También se mostró molesto de que Frida siga sacando este tema a colación: “No sé por qué lo sigue retomando. Sigo dolido por lo que le hizo al niño”, expresó.

Y para concluir la entrevista y acallar de nuevo rumores que lo vinculan sentimentalmente con Alejandra Guzmán recalcó que fue una relación como la que tiene cualquier yerno con su novia: “Su mamá ya salió y les dijo a todos, no hubo nada entre la señora y yo, sólo le tuve respeto y cariño a la señora”.

A otros medios como reporta Infobae,

Estrada ya había manifestado su rechazo a la decisión tomada por su ex pareja de perder al bebé que esperaba.

“Sí. Me afecta que siga con el aborto, saliendo con mentiras de por qué se hizo el aborto. Fue duro ver y saber la verdad, no le dio luz a una criatura. Te quitan los sueños de ser padre, pero más que nada a la criatura. Lo que yo pensaba era por qué le había hecho eso a la criatura, se me hace muy feo lo que hizo”, declaró.

Para concluir, se sabe que Estrada también desee que ambas puedan reconciliarse eventualmente: “Le digo que siga adelante y ojalá un día se reconcilie con su mamá porque una madre es lo más bonito, entonces le pido que ya deje el tema del aborto”.

Por el momento así quedan las cosas en este triste conflicto familiar, lleno de dolor por todas las partes involucradas. Ojalá se solucione muy pronto.