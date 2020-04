Alejandra Guzmán rechaza acusación de robo y drogadicción de Frida Sofia

La cantante Alejandra Guzmán no aguantó más las recientes especulaciones luego de las recientes declaraciones de su hija Frida SofíaLa y se manifestó oficialmente ayer en un comunicado breve y muy directo que aquí les compartiremos.

En un momento en que la atención se centra en la recuperación de su madre, la actriz Silvia Pinal, luego de su reciente cirugía de cadera, fue nuevamente su nieta Frida Sofía causó polémica en las redes al declarar a través de sus Instastories que a su mamá, Alejandra Guzmán, la embriagan y la mantienen bajo el efecto de sustancias nocivas para la salud, personas cercanas a ella con la intención de robarle.

Pero vamos por partes contando los hechos para que no te pierdas ni un detalle de esta disputa familiar que parece no tener fin.

Qué dice Frida Sofía y de qué acusa a su madre Alejandra Guzmán?

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y nieta de Silvia Pinal, reaccionó agresivamente contra quienes trabajan con su madre como managers, Guillermo Carvajal y Cynthia Velarde por hacerle la vida imposible.

También se pronuncia sobre las adicciones de su madre, de su aborto aunque su hijo era lo que más quería, de su ex-pareja Christian Estrada con quien su madre dice que tuvo una extraña relación, y sobre el dinero que no recibe por parte de Alejandra Guzmán.

Dice que prefiere que sus fans vean y escuchen lo que ella tiene que decir en lugar de ir a creerle a revistas como TV y Novelas.

Estas son sus declaraciones:

La joven inició su mensaje diciendo que está en medio del huracán pero quiere aclarar personalmente todos los rumores que aceptó la lastiman, culpando a ciertas revistas por desinformar.

Conmovida, y haciendo ciertas pausas para enjugarse las lagrimas, la joven de 28 años prosiguió con su fuerte declaración en la que sigue vinculando a su mamá la “reina del rock” con el mundo de las sustancias prohibidas (desde hongos) “Mi mamá se mete de todo y no la juzgo, pero no es ella y es muy triste pues ya ni la conozco”.

Luego, Frida Sofia, prosigue a desmentir una información que reportó Infobae

de la revista TV Notas, que afirma que Frida Sofía recibe mensualmente 240 mil pesos mexicanos de parte de su madre. También se comentó que continúa viviendo en el lujoso departamento que le compró su madre, valorado en casi 75 millones de pesos mexicanos.

“Esta gente que la rodea es muy mala y mentirosa dicen que me dan doce mil dólares al mes, que me tienen vigilada, que tengo seguro. No, está gente me canceló mi seguro, ya van dos años de eso y esta gente se dedica a mentirle a mi mamá, pues si ella piensa que me está llegando un dinero está equivocada. Hay pruebas de eso, de que yo no he recibido ni un centavo. Ni uno, desde los 23 años. Yo sí enseño mis cuentas”.

Dice la publicación que Alejandra Guzmán, hace poco, peleó con su contador luego de que este le canceló el seguro a Frida Sofía, esto luego de la gran disputa entre ambas donde cortaron cualquier comunicación que tenían.

Frida Sofia continúa su aclaración diciendo que a pesar de los ataques de quienes rodean a su madre sigue allí.

“Yo ya no voy a ser parte de ese circo, eso del dinero se lo han de clavar ellos. Yo no recibo dinero de mi mamá ni quiero”. En lo relativo a las propiedades dice: “Aparte de esos dos departamentos que sí me regalo mi mamá, ni siquiera he tratado de ir a recolectar mi dinero que me pertenece porque no quiero lidiar ni con esta gente ni con Alejandra”.

Y prosigue a tocar un tema delicado: “Me duele mucho haber abortado, y lo digo, aunque cueste escucharlo, imagínense lo que me cuesta a mi haber pasado por eso”, dice. “Quise a mi bebé, era lo que más quería en mi vida pero después de ver ocasiones en que mi mamá y Estrada compartieron juntos en hoteles en situaciones muy raras pues no pude”.

Esto se refiere a su ex pareja Christian Estrada a quien le rumoran haber tenido una relación también con Alejandra Guzmán sobre lo cual él se ha defendido ante los medios como reporta aquí Infobae.

“Esto no es para contar toda mi historia pero sí es para valorar pues ya estoy hasta la madre. Estoy en shock de qué mi mamá no sepa ni mitad de lo que está pasando”, y agrega: “Sí perdí a mi bebé, tomé una pastilla para abortar, pero pónganse en mi lugar, qué hubieran hecho si ven al padre de tu hijo abrazado de tu mamá y llevándole mariachi”.

“Mi mamá intoxicada no se acuerda, las personas que le ponen allí la friega y el alcohol que le aplauden que le dicen si a todo son estas rayas de Guillermo Carvajal Cinthia Velarde, aparte de los Estrada”.

“Me duele muchísimo hacer esto, me da hasta pena pero ya saco una información verdadera”, afirma. “No pueden creerle a TV y Novelas y a TV Notas cuando no viene de aquí”, dice y se toca su pecho. Y finaliza con: “Pregúntenme a mí!”

Cómo reacciona Alejandra Guzmán y qué dice al respecto?

Ayer martes 28, a través de un comunicado Alejandra Guzmán dio a conocer su postura referente a la declaración de su hija, desmintiendo alguna información y despejando el nombre de sus publicistas.

Aquí está la publicación en redes sobre la cual analizaremos lo escrito:

Con mesura, pero desmintiendo la situación en la que se ven involucrados quienes la rodean dice:

“Qué pena tener que aclarar esto en un momento donde la humanidad se encuentra preocupada por la salud mundial, los que me conocen saben que no soy de escribir esos mensajes, yo digo las cosas directas y a la cara. Soy una persona que no oculto mis errores y adicciones, los cuales día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud”.

Así se refiere a las acusaciones de su uso de drogas y otras sustancias. Y continúa sobre sus managers: “Sobre Cinthia y Guillermo, mis managers, es totalmente falso lo que se especula de un abuso o robo, yo manejo mi dinero y yo lo tengo, nadie me duerme ni me da alcohol ni dorgas, con ellos es todo lo contrario, así de claro”.

Y también habla sobre su presunta relación con Christian Estrada:

“Sobre el joven Cristian, les reitero jamás tuve algo que ver con él, ni mi amigo fue, coincidimos por sus hermanos que eran colaboradores míos. No tengo necesidad de eso”.

Y por último en lo referente a su hija y la rota relación con ella se expresó de forma ecuánime y también dijo que espera esté bien:

“A mi hija no le envío dinero, por favor no digan algo que no es verdad, sólo pago la cuota de mantenimiento mensual del departamento donde vive y los impuestos anuales del mismo, así como el carro en el que se muueve, ella se encarga de su comida y gastos personales, sólo deseo esté bien y ya no tenga diferencias con nadie, principalmente sus padres”.

Y finalmente habla sobre su situación actual y dedicación a atender la salud de su madre Silvia Pinal en su recuperación.

“Agradezco la atención y si no contesto más es porque estaré ocupada y atenta a la salud de mi madre, así como ocupándome de mi presente y futuro. Quédense en casa y deseo que estén bien, enfoquen su energía de manera positiva, no en cosas que no merecen la atención”.

Así concluyó su comunicado del prensa y no se ha pronunciado más al respecto o ha brindado más declaraciones.

Cómo empezó todo este conflicto entre Alejandra Guzmán y Frida Sofia?

Medios en Mexico como Publimetro fueron algunos de los que reportaron acerca de este reciente enfrentamiento y sobre los temas del dinero que ya Alejandra Guzmán aclaró.

Como afirma también este medio, la guerra de declaraciones y el inminente distanciamiento entre madre e hija se dio desde el año pasado cuando Frida Sofía compartió que se sintió muy sola durante su crecimiento y también acusó a su madre de darle la espalda cuando se enteró que perdió un bebé, y de sostener una relación con su ex novio Christian Estrada en lugar de cortar todo lazo con él, hecho que fue tomado por la joven como “una traición por parte de su propia madre”.

El padre de Frida Sofia, Pablo Moctezuma había manifestado a principios de año que esperaba que su hija y Alejandra Guzman pudieran limar asperezas. Aquí el reportaje de Infobae.

Desafortunadamente esta polémica no parece tener solución a la vista pues madre e hija parecen distanciarse cada vez más.

Estaremos actualizando esta noticia con nuevas declaraciones o reacciones.