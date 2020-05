No soy su “bote de basura” dice Alejandra Guzmán a Frida Sofía

La semana pasada les contamos acerca del comunicado que Alejandra Guzmán había publicado en sus redes aclarando algunas de las acusaciones de su hija acerca de su adicción a las drogas y la explotación por parte de sus “managers”.

El comunicado breve y explícito intentó ser ecuánime y aclarar los puntos principales, también afirmaba que esa sería la única y última declaración al respecto.

Desafortunadamente no pasó una semana sin que pudiera abstenerse de reaparecer desde su cuarentena para manifestarse de nuevo, contrariada y afectada por las últimas declaraciones de su hija.

Estos son los nuevos hechos que debes conocer:

Frida Sofía da nuevas declaraciones a la prensa y publica insinuantes posts en Instagram

Como reporta La Prensa, Frida Sofía abrió de nuevo fuego contra su madre en una entrevista con TV Notas, afirmando incluso que su mamá se drogaba aún estando embarazada de ella.

Según registra la publicación mexicana, Frida insistió en que su madre se sigue drogando y volvió a recordar la triste infancia que tuvo debido a las adicciones de la famosa. La entrevista dice:

“Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo tenía como 5 años. Incluso sé que mi mamá embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”, dijo Frida Sofía.

Hace pocos días Frida Sofía compartió una foto de niña en Instagram donde, según ella, estaba bajo los efectos del cannabis.

Esto fue lo que subió Frida Sofia en su Instagram con la leyenda: “Y aquí qué ven?…Ya que les fascina opinar”.

Y remató con el hashtag #pachecaynonporgusto

En México, como aclara la página web quésignifica.com “Andar pacheco quiere decir andar fumado o drogado”.

Cabe recalcar que la semana pasada Alejandra Guzmán ya había negado la información que este mismo medio publicó y explicó también que aunque ya no mantenía a su hija sí le pagada el mantenimiento del apartamento en el que vivía y su seguro. Igualmente había recalcado que se mantenía sobria desde hace mucho tiempo.

Alejandra Guzmán se defiende

Como madre, es posible imaginar el dolor que causa un enfrentamiento familiar y este lleva ya largo tiempo entre madre e hija, pero es aún más difícil aceptar un comentario tan duro con una imagen de una inocente chiquita que manifieste estar drogada por culpa de su madre.

Siendo las cosas así, con dolor y seriedad, Alejandra Guzmán publicó ayer un video desmintiendo todo lo afirmado. Aquí está para que lo vean antes de seguir comentando:

Alejandra Guzmán habla de su relación con Frida Sofía | Suelta La SopaVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Alejandra Guzmán grabó un video desde su encierro por el coronavirus y expuso toda su verdad sobre la turbia relación con hija Frida Sofía.

Después de este nuevo ataque de su hija, Alejandra Guzmán explicó que su ausencia como madre se debió a que trabajada para mantenerlas a ambas y admitió lo difícil que ha sido tratar con Frida – quien según ella sufre de trastorno de límite de la personalidad.

“Yo tengo ausencia en su vida gracias a

mi trabajo, a que tengo que estar ahí dándole, porque a mí nadie me ha regalado nada y gracias a mi trabajo tiene donde vivir, tiene lujos, tiene donde comer”. Así explicó de nuevo la ausencia que su hija Frida siempre le ha sacado en cara.

Y aquí es cuando le reitera que como madre sólo puede desearle que realice sus sueños, pero también que eso no significa que: “sea su bote de basura”.

Se requiere humildad y grandeza por parte de un ser humano para reconocer los errores y defectos. A Alejandra Guzmán le ha costado pero lo ha logrado y debe abonársele que eso le ha ayudado ser una mejor persona.

En lo que a su hija respecta, Alejandra dice Frida no le ha permitido acercarse. “Ella me tiene bloqueada en el celular, y cuando le hablé para felicitarla por su cumpleaños solo recibí insultos”.

Guzmán también mencionó que Frida no solo ha tenido problemas con ella, y que parece que golpeó también a su padre Pablo Moctezuma quien estaba en compañía de su esposa actual, Beatriz Pasquel. Esta mañana, en todo caso, en sus redes Pasquel negó el enfrentamiento en las historias de su cuenta de Instagram.

Siguiendo con el video, con preocupación Guzmán mencionó que ha intentado ayudar a su hija con terapias y rehabilitaciones: “Yo al final he tratado por muchos medios, por muchos rehabs de ayudarla y de ayudarme a mí misma, porque es muy doloroso ver a un hijo sufrir, ver a un hijo con tanto resentimiento, entonces la única manera que hay es aceptando que puedes perdonar, que puedes tener tu corazoncito abierto, y eso es lo que más le pido a Dios, eso es lo que más deseo”.

Otro punto candente de este conflicto entre madre e hija es la presunta relación con Christian Estrada, el ex de Frida Sofía.

En el video Alejandra Guzmán volvió a negar que haya tenido algo con el ex de su hija, Christian Estrada, de quien Frida dijo haber estada embarazada, pero al verlo en el supuesto romance con la rockera decidió abortar. “Cuando se murió mi bebé, se murió mi madre también para mí “, dijo la joven a TV Notas.

Y así se manifiestó Alejandra Guzmán al respecto:

“Yo no tengo nada que esconder, yo no he hecho nada para avergonzarme, nunca lo haría, porque no es mi sangre, porque no me nace del corazón por todo eso que se me está juzgando, yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija, y lo puedo jurar por Dios y lo puedo jurar por mí”.

Ya sabemos que también acaba de pronunciarse el mismo Christian Estrada pero esto será tema de otro artículo aquí en Ahora Mismo que ya estamos preparando.

Sigue el conflicto

Se notó que Alejandra Guzmán en sus declaraciones habla con el corazón de mujer y de madre que extraña a su hija.

Lo último que pide en su declaración es que la dejen pasar en paz su cuarentena: “De ninguna manera hemos agredido a Frida, ella no quiere escucharme, ella no quiere saber de mí, entonces por favor también déjenme pasar tranquila mi cuarentena, y dejen esto en paz, ya no le den más que aliento para poder solucionar las cosas y para poder llegar a hablar si quiera.

Esto lo dejo en manos de Dios”.

Es difícil en este conflicto establecer si hay una víctima y un victimario, pues el dolor y la rabia de ambas partes es evidente. Solo esperamos que de alguna manera se logré el camino a la reconciliación.