Noticias de Reinas -Mayo 15: Alicia Machado recuerda sus días como cantante: VIDEO

View this post on Instagram

Lo mejor del presente 💝 es la satisfacción de recordar lo que siempre Quisiste hacer y lo hiciste otro #super #TBT en el show de @cristinasaraleguitv 🙏🏻😘presentando mi primer disco #comodecirtequeno #poprock #rocknroll #singer #cantante @universalmusica #miami #2006 #univision @univision #showbusiness #entretenimiento #musica @machadoaliciaoficial