¿Qué ver en TV? – Sábado 11 de abril

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de «Tierra Santa, donde todo empezó» para la audiencia católica. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas «Kung Fu Panda 2», «X-Men: Days Of Future Past», «S.W.A.T» y «Safe House».

1. Me caigo de la risa

Univision tiene una transmisión especial del show de humor protagonizado por Faisy y su «disfuncional familia».

«Me caigo de la risa», es transmitido a las 8:00 PM, hora del Este, por Univision.

2. Tierra Santa, donde todo empezó

Univision transmitirá un especial basado en los lugares santos que Jesús recorrió en su vida para transmitir esa energía y fuerza de la fe.

«Tierra Santa, donde todo empezó», es transmitido a las 7:00 PM, hora del Este, por Univision.

3. Kung Fu Panda 2

La película animada de DreamWorks Animation, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, hora del Este.

Sinopsis: «Secuela de la exitosa producción Kung Fu Panda. La historia vuelve a recuperar el personaje de Po, que ahora vive su sueño como guerrero dragón protegiendo el valle de la paz junto a sus amigos los cinco furiosos. Pero Po será amenazado por un nuevo villano, que planea usar una imparable arma secreta para conquistar China y destruir el Kung Fu. Po se enfrentará a él, pero ¿cómo se puede parar un arma que puede destruir el Kung Fu?. Po deberá buscar en su pasado y descubrir los secretos de su misterioso origen, solo entonces podrá encontrar la fuerza que necesita.»

Kung Fu Panda 2 | Official TrailerDreamWorks Animation's Kung Fu Panda 2, in theaters May 26, 2011 http://www.facebook.com/kungfupanda http://www.kungfupanda.com 2011-03-05T00:39:13.000Z

4. X-Men: Days Of Future Past

La película protagonizada por Hugh Jackman, será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, hora del Este.

Sinopsis: «Los X-Men luchan por la supervivencia de la especie en una guerra que se desarrolla en épocas diferentes. Los personajes de la trilogía cinematográfica original de “X-Men” unen sus fuerzas a las que ellos mismos poseían en el pasado, cuando eran más jóvenes (tal y como aparecen en “X-Men: Primera generación”), para cambiar un importante acontecimiento histórico y librar una épica batalla que podría salvar nuestro futuro.»

X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST – Official Trailer (2014)X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST – Official Trailer: The ultimate X-Men ensemble fights a war for the survival of the species across two time periods in X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST. The beloved characters from the original "X-Men" film trilogy join forces with their younger selves from "X-Men: First Class," in an epic battle that must change the past — to save our future. X-Men: Days of Future Past available now on Digital HD. http://bitly.com/XMenDigitalHD On 3D Blu-ray, Blu-ray and DVD Oct 14. http://bit.ly/XMenBlu-ray FOLLOW on Facebook: http://www.facebook.com/XMenMovies http://www.x-menmovies.com http://www.youtube.com/xmenmovies 2013-10-29T12:45:12Z

5. S.W.A.T.

La película protagonizada por Colin Farrell, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, hora del Este.

Sinopsis: «Basada en la popular serie de televisión de los años setenta «Los hombres de Harrelson». En su versión cinematográfica Jim Street (Colin Farrell) es un agente de policía de Los Ángeles que busca desesperadamente una oportunidad para vestir el uniforme del cuerpo de élite S.W.A.T. (Special Weapons and Tacticts Unit). La ocasión llega cuando Hondo (Jackson), el jefe del comando, recibe la orden de reclutar a cinco policías para el cuerpo. Tras semanas de riguroso entrenamiento, el nuevo equipo entra inmediatamente en acción: un notorio capo de la droga (Olivier Martinez) ofrece cien millones de dólares a quien lo libere del control policial. Mientras custodia al detenido, el equipo S.W.A.T. es perseguido por una implacable y bien armada banda de mercenarios.»

S.W.A.T (2003) Official Trailer 1 – Colin Farrell MovieStarring: Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle Rodriguez S.W.A.T (2003) Official Trailer 1 – Colin Farrell Movie An imprisoned drug kingpin offers a huge cash reward to anyone that can break him out of police custody and only the LAPD's Special Weapons and Tactics team can prevent it. Subscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn We're on SNAPCHAT: http://bit.ly/2cOzfcy Like us on FACEBOOK: http://bit.ly/1QyRMsE Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt Welcome to the Fandango MOVIECLIPS Trailer Vault Channel. Where trailers from the past, from recent to long ago, from a time before YouTube, can be enjoyed by all. We search near and far for original movie trailer from all decades. Feel free to send us your trailer requests and we will do our best to hunt it down. 2017-02-16T16:34:04.000Z

6. Safe House

La película protagonizada por Ryan Reynolds, será transmitida por Telemundo a las 8:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: «Tras diez años sin dar señales de vida, Tobin Frost (Denzel Washington), un inteligente y manipulador ex agente de la CIA que se sospecha vendía información secreta, se entrega en el consulado norteamericano de Ciudad del Cabo. Cuando unos mercenarios atacan el piso franco al que lo llevan los de la Agencia, un agente novato llamado Matt Weston (Ryan Reynolds) escapa con él. Ambos intentarán sobrevivir para intentar averiguar quién y por qué quieren acabar con ellos.»

Safe House (2012) Trailer – HD Movie – Denzel Washington, Ryan ReynoldsSafe House Trailer When a CIA-operated safe house is targeted by a group of bad guys, the facility's house-sitter is tasked with the dangerous job of moving the criminal who is being hidden there to another secure location. 2011-11-03T18:45:55.000Z

