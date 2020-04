Lili Estefan arremete en contra de Sean Penn por Kate del Castillo: ¿Qué dijo?

En plena transmisión de «El Gordo y la Flaca», Lili Estefan arremetió en contra de Sean Penn al recordar lo que el afamado actor le hizo a Kate del Castillo después del encuentro que sostuvieron con Joaquín «El Chapo» Guzmán en el año 2015 en México.

Todo ocurrió en la transmisión del 08 de abril de «El Gordo y la Flaca», en donde hicieron mención de la admirable labor que Penn está realizando en California en medio de la pandemia del Coronavirus que ha afectado a varias ciudades del estado en donde viven la gran mayoría de celebridades de Hollywood. Sin embargo, Estefan no pudo evitar hacer mención del incidente de Penn y Kate Del Castillo después de la entrevista que el actor dio a conocer con Joaquín «El Chapo» Guzmán.

«Sean Penn gracias a Dios que hace algo bueno después que lo vimos con el Chapo a un proyecto que Kate Del Castillo lo invitó. La embarcó, la dejó embarcada en medio de todo esto… El muerto entero le cayó a Kate y él trato de salir glorioso cambiando todo lo que había hecho. Bien mal que me cae Sean Penn después que le hizo eso a Kate», expresó.

«Algo bueno hizo Sean Penn, gracias a Dios. Después del Chapo, lo vi con Maduro (presidente de Venezuela). Pero no le perdono lo de Kate», expresó Estefan para referirse a la labor del actor estadounidense en medio de la pandemia del Coronavirus en California.

En entrevista con Tanya Charry, Sean Penn confesó que él y su fundación abrieron un centro de prueba de Coronavirus en Malibú, California, para que las personas se sometan a pruebas completamente gratuitas. Penn enfatizó que los inmigrantes en los Estados Unidos se pueden realizar las pruebas sin importar su estatus migratorio en el país.

«Mi mensaje es claro, las personas latinas son personas. Además, muchos indocumentados trabajan en esta área y nuestros letreros son claros: No importa si eres indocumentado o no, aquí vas a poder hacerte el examen de manera gratuita. La única cosa que vamos a preguntar es si tienes seguro vigente, pero no rechazamos a absolutamente a nadie», expresó Penn en un fragmento de la entrevista para «El Gordo y la Flaca».