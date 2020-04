Larry Hernández y Thalía envueltos en una polémica canción juntos

En un video publicado por Suelta La Sopa en su canal en Youtube, Larry Hernández dio a conocer detalles sobre su nueva colaboración musical con Thalía que se estrenará próximamente en medio de la cuarentena que se vive a nivel mundial por el COVID-19.

“Yo nunca me imaginé cantar una canción con Thalía y la voy a cantar, ya la tenemos grabada y todo. Entonces para poder yo grabar una canción con Thalía y una canción en donde yo menciono la verg… Una canción en donde la palabra principal es la verg…”, expresó Hernández.

De acuerdo con Suelta La Sopa, la cantante y actriz mexicana Thalía fue la que le propuso grabar la canción al talentoso Larry Hernández. Sin embargo, por los momentos no han brindado más detalles sobre el nuevo proyecto musical que se estrenará en las principales plataformas musicales.

Larry Hernández y Thalia harán una polémica colaboración | Suelta La SopaVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Larry Hernández confesó algunos detalles sobre su nueva colaboración con Thalía, y el cantante asegura que dejará sorprendidos a sus fans por la palabrota que dirá en la canción.

Larry Hernández: ¿Cómo vive su cuarentena por el COVID-19?

A través de sus redes sociales, Hernández ha mostrado que está disfrutando de la cuarentena en la intimidad de su hogar en California en compañía de su esposa Kenia Ontiveros Hernández y sus hijas. Asimismo, el músico ha manifestado que está muy feliz por el pronto nacimiento de su pequeña Dalett Hernández, su tercera hija.

Thalía: ¿Cómo vive su cuarentena por el COVID-19?

Por su parte, Thalía se ha mostrado muy activa en sus redes sociales durante la cuarentena por el Coronavirus. Recientemente, la estrella mexicana celebró sus 16 millones de seguidores en la plataforma de Instagram, y también se ha mantenido muy activa en la plataforma de TikTok con ocurrentes videos que la han posicionado como una de las celebridades hispanas más seguidas en la red social del momento.

Thalía y Larry Hernández se han posicionado como uno de los cantantes del momentos, sus proyectos musicales rápidamente se convierten en grandes éxitos y logrando posicionarse en las principales carteleras musicales de Estados Unidos y México.

