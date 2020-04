Larry Hernández habla de su alcoholismo: ¿Logró superarlo?

En entrevista con “El Break de las 7” de Univision, Larry Hernández mostró su lado más sincero al hablar de su relación con el alcoholismo, una adicción que le llevó mucho tiempo superar. Sin embargo, Hernández confesó que en la actualidad no tiene problemas con el alcohol y manifestó que su proceso de rehabilitación fue muy difícil y largo.

“Dejé de tomar ni una gota de alcohol cuatro años y medio, después con el restaurante me tomé un trago de vino tinto. Primero fue un proceso para tomar una copa de vino tinto o vino blanco en un restaurante, ahora gracias a Dios ya me puedo tomar una cerveza o dos cervezas aquí en la casa”, expresó.

Hernández continuó hablando sobre su pasado con el alcohol: “Ya no estoy como antes, antes estaba loco, antes era un despapaye, era que las fiestas de mis niñas se convertían en las fiestas de Don Larry con la banda. Hoy no, llegamos a un grado que gracias a Dios puedo controlar eso. A ser un bebedor social lo que no era antes.”

¿Cuánto tiempo le llevó a Larry Hernández dejar el alcohol?

En la entrevista con Evelyn Sicairos para Univision, el músico confesó que le llevó cuatro años dejar el alcohol:

“A mí me tomó cuatro años y medio para empezar a tomar. ¿Por qué? Porque me daba miedo y porque sí, de verdad que soñaba micheladas. Yo soy fan de las micheladas. Soñaba micheladas los primero siete meses y al año. Fue un proceso grande y largo, pero no estaba preparado. Hasta Kenia me decía a mí: ‘Tomate no más un traguito’ cuando estábamos con amigos en la mesa.”

Asimismo, Hernández habló del momento en que estuvo listo para volver a ingerir una gota de alcohol:

“Fue un proceso en donde ya estaba listo en donde me tomé la primera copa con ella (Kenia) que fuimos a un restaurante, poco a poco fui aceptando que el alcohol ya podía estar en mi vida. Tampoco era un borracho drogadicto que en la casa me pasaba tomando escondido de mi familia.”

Larry Hernández: A un mes de convertirse en padre

El cantante próximamente se convertirá nuevamente en padre y a través de sus redes sociales ha mostrado con mucho orgullo el proceso de embarazo de Kenia Ontiveros Hernández. La nueva bebé de los Hernández llevará por nombre Dalett Hernández y ya tiene una cuenta oficial en Instagram que cuenta con más de 36 mil seguidores.

