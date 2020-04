Julián Gil debuta como cantante: ¿Cuándo y dónde?

View this post on Instagram

Solo acoplándome a esta nueva realidad de vivir … Años sin correr y siento que me perdí mucho de la naturaleza entre las 4 paredes de los gimnasios 💪🏼 Ahora a seguir en el gym cuando se pueda y no dejas de correr al aire libre 🏃‍♂️ PD. Y no me voy a afeitar así que no empiecen