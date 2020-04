Murió James King: ¿cómo murió la estrella del programa Mi vida con 600 libras?

James King, el personaje favorito de los fanáticos del show My 600 Lb Life (Mi vida con 600 libras), murió el viernes en el Hospital Saint Thomas Midtown en Nashville, según informó TMZ, a la edad de 49 años.

King, quien apareció en el programa My 600-Lb Life en el verano de 2018, estaba luchando contra la sepsis y la cirrosis hepática. La causa de la muerte no se reveló de inmediato.

“Era un amoroso esposo, hijo, hermano, papá y papi para sus nietos”, dice su obituario en la funeraria Milner y Orr. “A James le encantaban los deportes, especialmente la lucha libre, el hockey y el béisbol. El equipo favorito de James para animar era los Cachorros de Chicago. Sus otros pasatiempos incluían pescar y comunicarse con amigos de todo el país en su Radio CB bajo el mando “Cracker Jack”.

Cuando King apareció en la serie de TLC, en realidad ganó peso. Pasó de 791 libras al comienzo del programa a 840 libras al final. King vivía en Paducah, Kentucky, y no se supo de inmediato por qué lo llevaron a un hospital en Nashville, que está a unas dos horas en coche.

La hija de King, Krystle Raisor Langston, lloró a su padre en Facebook. “Te extraño mucho”, escribió. “Simplemente se siente tan vacío”. También publicó una foto de ella con su padre.

Le sobreviven su esposa, Lisa Raisor King, seis hijos y 19 nietos. El nieto más joven de King nació a fines de marzo, según Starcasm. El sitio informó que la semana pasada su esposa publicó en las redes sociales: “Orando por ti, bebé, ¡te amo mucho!”.

King fue uno de los pacientes más pesados en buscar ayuda del Dr. Younan Nowzaradan, el médico de My 600-Lb Life. Le resultaba difícil seguir su dieta.

Rey quería disfrutar de la vida. En un clip de junio de 2018, King le dijo a las cámaras de TLC que quería demostrarle al médico de Texas que podría perder peso. “No creo que haya ido tan bien como estaba planeado”, dijo King sobre un reciente pesaje con el Dr. Now, como se le llama comúnmente. “Él me picó. Me dijo que necesitaba alcanzar un cierto peso antes de volver a verlo”.

King no quería renunciar a su batalla. “No lo sé. Se desencadenó algo en mí. Solo quería demostrarle que puedo hacerlo”, dijo.



Lisa Raisor King, su esposa, también estaba molesta por el comentario. “Me aplastó”, dijo, “pero creo que también me hizo sentir miedo de que tenga que hacerlo mejor de lo que lo hizo o que no estará aquí por mucho más tiempo”.

El video muestra a Lisa Raisor King entregándole a su esposo una máquina y pesas para que pueda hacer ejercicios desde la cama. King dijo que su plan era mantenerse dentro del límite de calorías que el Dr. Now estableció para él y hacer ejercicio dos o tres veces al día.

King todavía quería someterse a una cirugía para bajar de peso. “Sé que estoy progresando ahora y eso es todo lo que quiero hacer, seguir progresando”, dijo King en ese momento. “Tengo muchas ganas de levantarme, salir por esta puerta y conducir, porque quiero salir y hacer cosas y disfrutar de la vida. Tomará un poco más de trabajo duro, pero sé que estoy en el camino correcto”.