Francisca Lachapel confiesa quién es su peor enemiga: ¿no creerás quien es?

Francisca Lachapel siempre está abriendo su corazón ante sus seguidores, y aunque tiene fama de ser una mujer muy amable y simpática, que le huye a los conflictos, con mucha honestidad, la dominiciana confesó que tiene una gran enemiga y se atrevió a revelar su identidad.

La ex Nuestra Belleza Latina compartió con sus seguidores de Instagram un mensaje inspirador, donde mencionó con nombre y apellido a su enemiga número 1, y no vas a creer de quién se trata.

La conductora de Despierta América colgó una fotografía en su Instagram, en la que aparece mirándose a ella misma frente a un espejo y donde hizo una reflexión que vale la pena tomar en cuenta.

“Ella: Francisca, mi mejor amiga o mi peor enemiga. Creo que todos batallamos con esas conversaciones internas. Esas conversación entre la buena y la mala dentro de ti. La Buena: Hoy voy a empezar mi dieta!! Y viene la mala a decirte, “eso dijiste el lunes pasado y no hiciste nada, nunca cumples lo que dices”, comentó Francisca. “La buena: Voy a empezar un nuevo negocio. La mala: Jajaja (se ríe de ti) empezar un nuevo negocio? Pero si tú no sabes de eso, no cuentas con las capacidades. No tienes el dinero ni para darte un gusto!”, agregó la dominicana, destacando que dependiendo de cada persona, a veces puede resultar uno mismo siendo su peor enemigo.



Francisca continuó con su diálogo interno con su amiga y su enemiga.

“La buena: Me quiero casar con un hombre exitoso!! La mala: Estas loca, si los hombres exitosos no se fijan en mujeres como tú. La buena: Quiero ser millonaria!! La mala: Pero si tú naciste pobre y el que nace pobre se queda pobre toda la vida. La buena: Yo puedo! La mala: No tú no puedes….. ¿Te parece familiar esta conversación interna? ¿Alguna vez la haz tenido?”, se preguntó la animadora de Univisión, advirtiendo que hay que tener cuidado con no dejarse dominar por la enemiga.



“Esa, que nos llena de miedo, paraliza y nos aleja de nuestros sueños… Esa que lamentablemente la mayoría de la veces nos convence y terminamos creyendo estás mentiras porque es lo que son puras ¡Mentiras! Presta mucha atención a las cosas que te dices a ti mismo.

No es tu mundo exterior el que te impide alcanzar tus metas, ¡es tu mundo interior! El reto más grande que tendrás que enfrentar en tu vida ERES TÚ”, mencionó la exreina latina, enviando un mensaje.



“Lo primero que hay que hacer es romper esos pensamientos limitantes y defenderte, si defenderte de ti mismo. Tener el valor de cuando la amiga odiosa te hable; decirle! Espera un momentico linda… Excuse me!! Voy hacer lo que siento, lo que yo quiero. No voy a dejar que me detengas. Si! Tengo miedo, pero tengo más miedo de no hacerlo. Hablale de esa manera las veces suficientes hasta que desaparezca. No existe un enemigo afuera que pueda contigo, si no tienes un enemigo adentro”, concluyó Francisca.