Francisca Lachapel da consejos para combatir el estrés: ¿cuál es el tip clave?

Francisca Lachapel sigue comprometida en su labor de motivar y aliviar un poco con sus palabras, videos y consejos a sus miles de seguidores en redes sociales, en medio de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

Y esta vez la comunicadora compartió un mensaje inspirador, con el que aconsejó a aquellas personas que están pasando momentos difíciles o a quienes conocen a alguien que está mal por estos días, a que acaben con la negatividad con la mejor de las armas.

“El poder de una sonrisa. Cuando sonrío me siento bien, pero cuando hago sonreír a los demás, me siento aun mejor. Eso me hace feliz!!”, comentó la bella conductora de televisión en su cuenta de Instagram, donde compartió una preciosa imagen, en la que presume de su mayor encanto.

La animadora de Despierta América hizo hincapié en que sonreír cura el alma y hace todo mejor e invitó a sus fans a que en medio de la oscuridad que puede representar la pandemia del Covid-19, hay que sacar fuerzas para sonreir y por qué no, reír a carcajadas.



“La risa nos ayuda a liberarnos de la energía negativa. Sé que en estos momentos a veces nos faltan ganas pero contar bendiciones y encontrar motivos para sonreír nos puede ayudar a manejar el estrés.¡Los quiero mucho!”, agregó la dominicana.

Las declaraciones de Francisca se dan unos días después de que confesara que

la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus no ha sido un asunto nada fácil de llevar para ella.

La exreina confesó que aunque ha tratado de llevar las cosas de la mejor manera posible junto a su prometido, Francesco Zampogna, con quien vive en Miami, la experiencia no ha sido miel sobre hojuelas.

Con esa sinceridad que caracteriza a la conductora de Despierta América, Francisca confesó que ha tenido ya sus peleas y diferencias con su futuro esposo, en medio del confinamiento.

“Ha salido una que otra peleíta por ahí, pero las hemos tomado como una gran oportunidad de aprendizaje”, reveló la exreina de belleza, en diálogo con la revista People e Español.

A pesar de ello, la ex Nuestra Belleza Latina manifestó que estar juntos todo el tiempo, también ha servido para afianzar su amor.

“Esta experiencia nos ha hecho apreciarnos más como seres humanos y ha sido una reafirmación de que elegirnos ha sido la mejor decisión de nuestras vidas”,dijo la dominicana, al tiempo que agregó que se han mostrado más como son.



“La hemos estado pasando muy bien. No hay ningún tipo de filtros, ahora sí podemos decir que nos conocemos en todos los colores y sabores”, manifestó la estrella de Univisión.



Debido a la pandemia del coronavirus, la parejita debió posponer su matrimonio, pautado para celebrarse este año en Italia.



Así lo reveló en exclusiva el periódico La Opinión de Los Ángeles, donde el reconocido periodista de entretenimiento Mandy fridmann aseguró que la animadora y el empresario italiano decidieron poner freno a sus planes de boda.