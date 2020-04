Ex pareja de Laura Bozzo arremete en contra de ella: ¿Qué dijo ahora?

Cristian Zuarez, ex pareja de Laura Bozzo, arremetió en contra de la conductora de televisión a través de su cuenta en Instagram después que los fanáticos de la estrella peruana lo tildaron de “mantenido” por presuntamente aprovecharse del dinero que ella generaba mediante sus diversos trabajos artísticos.

“Eres un poco mal agradecido, respeta a la señora Laura. Ella si es una señora”, “Qué bella doa Laura, toda una señora”, “Cristian vamos arriba, Laura es del siglo pasado, ya fue”, “La Srta Laura y Cristian se quisieron, ambos fueron sinceros. Simplemente que la relación no funcionó y Laura nunca quiso casarse”, “Si fuiste o no mantenido, qué IMPORTA! Deja que la gente piense lo que sea”, fueron algunas de las reacciones por parte de los seguidores del argentino.

En el video que publicó Zuarez, Bozzo enfatizó que ella no deja que ningún hombre maneje su dinero:

“Nunca ningún hombre manejó mi dinero, digo he sido estafada por Fabián Rualez que era mi asistente en Miami. La pareja que yo tuve jamás, lo único que consiguió de mí fue trabajo. Cristian Zuarez jamás yo le di ni un centavo, ni tonta que yo fuera. Yo nunca le he dado nada, todo se lo he dado a mis hijas. Él trabajo sí, pero dinero no. Mis asistentes sí me robaron lo que tenía y lo que no tenía”, afirmó Bozzo en la entrevista.