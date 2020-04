TOP 5: Noticias Interesantes -Abril 23 de 2020

Las noticias interesantes del día comienzan con la contundente respuesta de Carolina Sandoval a las burlas y críticas recibidas tras posar en traje de baño, presumiendo con orgullo de su celulitis.

Asimismo, el anuncio de Aarón Carter sobre la llegada de su primogénito y el reencuentro de Diego Luna con sus hijos, tras haber tenido el coronavirus rondando en la casa de su ex Camila Sodi, son noticia.

Si quieres enterarte de estas y otras noticias del mundo del espectáculo, que incluyen a Ana Bárbara y Angélica Vale, sigue leyendo aquí:

1. Carolina Sandoval se defiende de ataques por su celulitis

https://www.instagram.com/venenosandoval/?utm_source=ig_embed

Carolina Sandoval es considerada una de las famosas más sinceras y honestas que hay en todo el mundo del entretenimiento, y luego de atreverse a mostrar su celulitis en un reciente video desde su casa en Miami, donde decía una y otra vez “Yo sí me veo bonita”, fue cruel e injustamente atacada en redes sociales. Y aunque muchos pensarían que eso la destruye emocionalmente, la comunicadora reveló que la tiene sin cuidado.

“A mí me vienen criticando desde la faja, desde que salí probándome la faja de cuero y las convertí en fajas de mi marca y está bien, lo que tienes que hacer es sensibilizar y mover a las personas. ¿Por qué maltratar a alguien que no tenga medidas supuestamente ideales?”, se preguntó la animadora de televisión en diálogo con People en español, donde reveló que las fuertes ofensas que le hacen a diario la ha enseñado a ser fuerte.



“Yo cambio mensajes que me dicen como que soy una vaca, fea, gorda, fea, pelo malo, por lo positivo. No me importa, lo que está mal es robar, es ser mentiroso y mala persona. Escuchar que me digan vaca no me molesta, las vacas son animales sagrados”, agregó la Venenosa.



2. Aarón Carter será papá



En una noticia que sorprendió a muchos de sus seguidores, el cantante Aarón Carter informó que se convertirá en padre junto a su actual novia Melanie Martin, con quien hace unas semanas protagonizó un incidente de violencia doméstica.

El intérprete dio a conocer la noticia este martes, a través de Instagram, donde enseñó la prueba de embarazo.

Con el test de gravidez Carter quiso demostrar que sí será papá y no es una borma, como hizo en el 2018, cuando aseguró que seríá padre y molestó a sus fans.



Los futuros papás aseguraron además que han estado tratando de iniciar una familia y a pesar de los problemas que han tenido, Aaron mencionó que desea poner todo de su parte para que su bebé crezca en un hogar estable y sano.

3. Angélica Vale parodia a Paulina Rubio

VideoVideo related to top 5: noticias interesantes -abril 23 de 2020 2020-04-23T00:12:51-04:00

El reciente video que hizo Paulina Rubio, en el que lució una actitud bastante extraña y donde no pudo pronunciar palabras básicas como “casa”, sigue dando mucho de qué hablar, y esta vez Angélica Vale volvió a sus dotes de imitadora, haciendo una parodia que se hizo viral.

VideoVideo related to top 5: noticias interesantes -abril 23 de 2020 2020-04-23T00:12:51-04:00

En el clip, se aprecia a la hija de Angélica María imitando los movimientos y gestos de la Chica Dorada, desencadenando muchas risas en internet.



La comediante le sacó provecho a los comentarios inconexos de Pau al hablar y cantar y hasta agarró una hoja mostrando que la cantante no podía interpretar de memoria sus propias canciones.

4. Diego Luna se reencuentra con sus hijos

VideoVideo related to top 5: noticias interesantes -abril 23 de 2020 2020-04-23T00:12:51-04:00

Tras varios días sin poder ver a sus hijos, debido a que su ex Camila Sodi y su hijita dieron positivo por coronavirus, el actor Diego Luna finalmente se reencontró con sus hijos y se mostró muy feliz.

Así lo confesó la estrella de Hollywood, en una conversación en vivo que organizó su gran amigo Gael García, compartida en internet, donde aseguró que se emocionó mucho de poder volver a abrazar a Jerónimo y Fiona.



“A lo mejor otras generaciones crecerán sin esas necesidades pero hoy, el primer abrazo que pude darle a mis hijos significó la vida, significó todo, y eso lo voy a seguir buscando. No importa cuántas restricciones se planten en este nuevo mundo, yo lo voy a seguir buscando”,dijo el actor de “Y Tu mamá también

5. Ana Bárbara se vuelve doña Florinda



En medio de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, los famosos han encontrado en TikTok la mejor manera de pasar el tiempo y desaburrirse.

Y esta vez la cantante Ana Bárbara se robó el show, tras interpretar a la famosa Doña Florinda junto a su novio, quien fue el profesor Jirafales y su hijto haciendo las veces de Kiko.

“Se nota que somos fans del Chavo? ❤️📺 @tiktok @jeronimo_barba @carlos_kiko1 #DoñaFlorinda #ProfesorJirafales #Kiko #ChavoDel8 #yomequedoencasa #yomemuevoencasa”, comentó la intérprete mexicana, llevándose aplausos por su actuación.