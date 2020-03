Camila Sodi y su hijita tienen el coronavirus: ¿están delicadas?

Hace unos días Camila Sodi anunció públicamente que estuvo en contacto con una persona que dio positivo al virus de coronavirus, y aunque dijo en su momento que prefería no hacerse la prueba porque no tenía síntomas fuertes y porque prefería que esa prueba fuera usada por alguien que la necesitara más por su condición, la actriz acaba de confesar que le hicieron el examen a su pequeña Fiona y tiene la enfermedad.

Así lo reveló la sobrina de Thalía, quien aseguró a través de sus redes sociales que se contagió de coronavirus, al igual que la hija que tiene con Diego Luna.

“Empecé a tener todos los síntomas, todos, todos, todos… Y luego mi hija se sintió muy mal, a ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva lo cual significa que yo también estoy positiva”, dijo en la red social la protagonista del remake de la telenovela Rubí.

Lo que llamó la atención es que la estrella de las telenovelas dio crédito a un nuevo síntoma que se está presentando en los pacientes con coronavirus que tiene que ver con problemas digestivos, algo que varios médicos han comenzado a pedir que se tome como otra señal de alerta.



“Eso mucha gente no sabe, la panza así como revuelta, con mucho gas, la boca seca…”, dijo la ex del actor de la serie Narcos México de Netflix.

Camila SODI y su hija contagiadas de Corona Virus

A pesar del pánico que puede representar el diagnóstico, Camila aseguró que ha tratado de apañarse con varios remedios y comportamientos en su casa.

“El ejercicio a mí me ha ayudado, muy ligero, despacio pero me da ánimo”, dijo Sodi.

La actriz aprovechó su comunicación con sus seguidores para hacer un fuerte llamado a seguir las reglas ordenadas por las autoridades y pidió a la gente que no salga a la calle, a menos que sea estrictamente necesario. “No todos manifestamos los mismos síntomas y hago esto no solo para que la gente sepa que famosos tiene coronavirus sino para compartir tips”.

Sodi dijo también que aunque alguien tenga síntomas, si son leves, es preferible que se queden en sus hogares.



“Si tienes 30 o menos y no tienes calentura así fuertísima y no sientes que no puedes respirar, entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua”, dijo Camila.

La mexicana quiso ser una voz de esperanza sobre el contagio en menores, y afirmó que lo bueno es que la recuperación de los niños es más rápida.

“Si tienen niños, los niños se recuperan mucho más rápido, también mucha agua, mucho descanso”, concluyó la actriz.